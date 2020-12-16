快訊

莫斯科芭蕾舞團首演取消 二採結果延至17日公布

誤開400萬發票紅衣女客歸還 業者豪請吃一年份麻糬！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

《原子習慣》蟬聯暢銷 陳浩基小說續夯

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導

台灣讀者下半年「報復性閱讀」，2020年讀電子書總計8,976萬6,091分鐘！Readmoo讀墨16日發布年度閱讀報告，執行長龐文真指出，台灣讀者，全年閱讀時間共89,76萬6,091分鐘，是2019年的1.67倍；此外，《原子習慣》蟬聯暢銷排行榜冠軍，陳浩基的小說人氣高居第一。

在銷售金額排行榜中，天下文化再次拿下第一，除了大黑馬《為什麼要睡覺？》長期位居暢銷榜之外，包括哈拉瑞的人類三部曲，及《金錢心理學》《漫步華爾街》《瘟疫與人》等多本經典大部頭，也讓天下文化繼續衛冕。

商業理財書籍夯

「《原子習慣》蟬聯暢銷排行榜冠軍寶座！」龐文真表示，疫情讓商業理財類佔比31%，領先文學小說的25%、社科人文的18%，及勵志成長的16%；包括《窮查理的普通常識》、《有錢人想的和你不一樣》、《阿甘投資法》，及《跟著柴鼠學FQ，做自己的提款機》，都繳出銷售佳績。

勵志成長書籍中《好關係是麻煩出來的》、《重新相處的勇氣》聚焦如何建立關係、修復關係；《我想跟你好好說話》、《你都沒在聽》、《高難度溝通》，提出「真正傾聽、誠懇表達」，才能打破僵局與對立。

讀墨讀者愛陳浩基

年度閱讀榜中，文學小說仍以38%，遙遙領先商業理財的24%，與社會科學的14%。延續著2019年的銷售氣勢，陳浩基今連續出版3本新作《筷》、《氣球人》和《魔笛》，加上去年就好評不斷的《13‧67》和《網內人》，共有5本書同時擠進百大暢銷榜、百大閱讀榜，可說是讀墨上今年最具人氣的作家。

女性私閱讀也在閱讀榜中維持相當勢力，羅曼史天后黑潔明靠著《少爺（卷壹～卷肆）～魔影魅靈之十二前世篇》一舉拿下閱讀榜冠軍寶座；《禁忌世代》系列4本也全數進入閱讀榜，終結了讀墨自2013年公布閱讀榜至今《格雷的50道陰影》長達7年的不敗記錄，頗有情慾小說的接班姿態。

鬼滅之刃席捲書市

銷售本數排行榜呈現出動漫全面席捲書市的盛況，第3、4季話題逐漸向《鬼滅之刃》「全集中」的態勢，更讓東立首次進榜就拿下全年銷售本數第1。在前10名中，還有角川、尖端、青文，共4家主攻動漫市場的出版社。

Readmoo下半年閱讀偵探有曾文誠、工頭堅、犢叔、盧建彰、張瑋軒、張惠菁等，帶領讀者閱讀優質書目。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

【更多精采內容，詳見

理財 鬼滅之刃

延伸閱讀

富邦證券推融易理財更進一步活動 有機會抽iPad Pro

「優遊臺中學」假日學堂 翻轉學生對上課的想像

財富管理最佳理專團隊 新光銀行獲肯定

「神隱少女」票房上修為88億元 「鬼滅之刃」直追

相關新聞

3522家院所須還健保112億元 健保署致歉：不會計息

今年受疫情衝擊，醫療院所就診量下滑，為了幫助醫療院所維持營運所需之經費，健保署今年根據去年同期核定之費用提撥暫付款，待結算...

學生票搭淡海輕軌 單趟優惠10元3個月

淡海輕軌藍海線第一期今年11月公車，包括2年前通車的綠山線，輕軌沿線附近有5所大學，新北捷運公司指出，為了鼓勵學生搭乘輕...

掩埋場、資收場頻頻火災 幕後真相令人驚心

各地掩埋場、資源回收物轉運站近來頻頻失火，除與清潔隊員管理不當有關，地方也常傳出人為「加工」火災的耳語，環保官員透露，火...

生達製藥傳捷報 降血壓藥獲國家金質獎

國內老字號藥廠生達製藥今傳出捷報，所生產降血壓藥品（Co-Midis Tablets 倍壓妥錠80/5mg），榮獲202...

職場面試地雷區 專家：這些話你不該說！

就算你的前東家很糟，也別在面試官前報怨！職場新鮮人在找新工作面試時，常喜歡用動聽或強而有力的語句應對面試官，想藉此達到「出奇制勝」的效果。

《原子習慣》蟬聯暢銷 陳浩基小說續夯

台灣讀者下半年「報復性閱讀」，2020年讀電子書總計8,976萬6,091分鐘！Readmoo讀墨16日發布年度閱讀報告，執行長龐文真指出，台灣讀者，全...

民間估持續降雨至110年初 氣象局：應為統計結論

氣象局表示，關於持續降雨到明年初的說法，一般氣象預報會是8至10天內的情況，長期預報多依統計做出結論，不確定性較高；但這...

101煙火經費縮水一半以上 照舊施放300秒

台北101跨年煙火如期施放，將是全球唯三施放跨年煙火的國家。今（16）日公布跨年煙火模擬動畫，投入經費2,500萬元，時...

元旦連假前一天 國5恐塞15小時

交通部高速公路局預計元旦前一天，國5從早上9時到隔天凌晨0時南向南港系統至坪林易有壅塞情形，連假首日預計凌晨4時到下午4...

168元親民價！萊爾富2021年「開運福袋」、「發財卡」限量開賣

每年農曆春節就是要買福袋搏個好采頭，萊爾富推出限量21萬包的「開運福袋」與限量34萬張的「發財卡」搶攻春節商機，提供多元...

東線小叮噹火車頭回花蓮展示 打造新觀光亮點

原先在台北車站後站的「東線小叮噹」火車頭，經過花蓮吉安鄉公所爭取，規畫運至干城火車站旁的櫻花公園。未來將結合一旁的鐵路，...

台北101跨年煙火動畫公布 時長300秒

交通部長林佳龍、台北101董事長張學舜、總經理張振亞等人，今天一同出席台北101跨年主秀煙火動畫公布記者會。

熱門新聞

他搭捷運一個舉動惹怒女友 被嗆「你人品有問題」遭分手

北部雨到何時？ 彭啟明：明後天短暫空檔 至少到明年初

嘉惠金門鄉親！華信航空金門航線即日起放大機型

影／嘉義獵龍集團自製彈弓 捕獲近百隻「生態通緝犯」

貓羅溪群牛「非洲大遷徙」 為了安全彰化縣府要查

疫情期間暫付款分期得加5％利息 醫砲轟健保：土匪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。