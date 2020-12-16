《原子習慣》蟬聯暢銷 陳浩基小說續夯

台灣讀者下半年「報復性閱讀」，2020年讀電子書總計8,976萬6,091分鐘！Readmoo讀墨16日發布年度閱讀報告，執行長龐文真指出，台灣讀者，全年閱讀時間共89,76萬6,091分鐘，是2019年的1.67倍；此外，《原子習慣》蟬聯暢銷排行榜冠軍，陳浩基的小說人氣高居第一。

在銷售金額排行榜中，天下文化再次拿下第一，除了大黑馬《為什麼要睡覺？》長期位居暢銷榜之外，包括哈拉瑞的人類三部曲，及《金錢心理學》《漫步華爾街》《瘟疫與人》等多本經典大部頭，也讓天下文化繼續衛冕。

商業理財書籍夯

「《原子習慣》蟬聯暢銷排行榜冠軍寶座！」龐文真表示，疫情讓商業理財類佔比31%，領先文學小說的25%、社科人文的18%，及勵志成長的16%；包括《窮查理的普通常識》、《有錢人想的和你不一樣》、《阿甘投資法》，及《跟著柴鼠學FQ，做自己的提款機》，都繳出銷售佳績。

勵志成長書籍中《好關係是麻煩出來的》、《重新相處的勇氣》聚焦如何建立關係、修復關係；《我想跟你好好說話》、《你都沒在聽》、《高難度溝通》，提出「真正傾聽、誠懇表達」，才能打破僵局與對立。

讀墨讀者愛陳浩基

年度閱讀榜中，文學小說仍以38%，遙遙領先商業理財的24%，與社會科學的14%。延續著2019年的銷售氣勢，陳浩基今連續出版3本新作《筷》、《氣球人》和《魔笛》，加上去年就好評不斷的《13‧67》和《網內人》，共有5本書同時擠進百大暢銷榜、百大閱讀榜，可說是讀墨上今年最具人氣的作家。

女性私閱讀也在閱讀榜中維持相當勢力，羅曼史天后黑潔明靠著《少爺（卷壹～卷肆）～魔影魅靈之十二前世篇》一舉拿下閱讀榜冠軍寶座；《禁忌世代》系列4本也全數進入閱讀榜，終結了讀墨自2013年公布閱讀榜至今《格雷的50道陰影》長達7年的不敗記錄，頗有情慾小說的接班姿態。

鬼滅之刃席捲書市

銷售本數排行榜呈現出動漫全面席捲書市的盛況，第3、4季話題逐漸向《鬼滅之刃》「全集中」的態勢，更讓東立首次進榜就拿下全年銷售本數第1。在前10名中，還有角川、尖端、青文，共4家主攻動漫市場的出版社。

Readmoo下半年閱讀偵探有曾文誠、工頭堅、犢叔、盧建彰、張瑋軒、張惠菁等，帶領讀者閱讀優質書目。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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