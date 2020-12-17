快訊

莫斯科舞團再染疫演出取消 主辦單位：可退票退款無截止期限

評／「有毒」的毒品查緝：以臨檢為名，行搜索之實

熟齡族怎麼保健行動力 安怡給你百大醫師的補鈣觀察

文 / 王祥非

行動力和生活品質息息相關，許多熟齡族想聽醫生建議，卻又不想上醫院花時間等待。行動力保健專家「安怡」，除針對消費者不同需求，推出適合產品，更邀百大名醫開設「骨鈣靈活保健室」，給予專業營養保健建議，讓民眾更安心。

熟齡族運動和營養補充雙管齊下，才能讓「骨鈣靈活好簡單」 圖／Shutterstock 提供
熟齡族運動和營養補充雙管齊下，才能讓「骨鈣靈活好簡單」 圖／Shutterstock 提供

熟齡族常見行動力問題

想要輕鬆保持行動力，熟齡族最常遇到三大問題：「骨骼、環節、體力」，到底要怎麼吃、怎麼動，對身體保健最好？坊間流傳不少錯誤觀念，或是口耳相傳的偏方，補東補西不但花大錢，可能對身體健康也沒幫助，傷身又傷財。

事實上，可以遵循「骨鈣靈活簡單2步驟」：（1）每天30分鐘有氧和肌力訓練（2）攝取骨骼、環節、體力所需營養。

區域教學醫院骨科醫師劉大永表示，「飲食和運動」比吃什麼藥、做什麼手術都有用。早點開始保養，營養的吸收和運動的效果都更好。與其瓶瓶罐罐吃很多，不如選擇能針對不同族群所需營養設計的高鈣低脂奶粉，依需求攝取到鈣質、蛋白質，和骨骼環節營養素，低脂配方也不須擔心脂肪及膽固醇問題。

骨鈣靈活保健室照片。「骨鈣靈活保健室」邀請專業醫生教民眾正確保養知識。 圖／安怡 提供
骨鈣靈活保健室照片。「骨鈣靈活保健室」邀請專業醫生教民眾正確保養知識。 圖／安怡 提供

骨鈣靈活保健室 教你正確保養知識

為提供熟齡族正確資訊，安怡粉專開設「骨鈣靈活保健室」，邀請專業醫師講解健康資訊，破解錯誤謊言，引發熱烈討論分享。

教學醫院骨科專科醫師張書豪表示，民眾常認為環節保養就是少活動、吃營養品就好，其實環節保養除補充對環節好的營養外，還要適度訓練肌肉力量，才能分攤環節受力，才是完整的保養。

環節問題，各個年齡層都有可能發生，所以各年齡層都要好好保養。 圖／Shutterstock 提供
環節問題，各個年齡層都有可能發生，所以各年齡層都要好好保養。 圖／Shutterstock 提供

環節問題，不只年長者會有，年輕人也可能因使用過度而磨損，造成環節不適，所以各年齡層都要好好保養。挑選營養品時，建議選擇含葡萄糖胺和骨骼營養素的高鈣奶粉，將補充環節營養融入日常食品中，就是經濟實惠又安心的選擇。要維持靈活行動力，骨骼、環節、體力缺一不可！

骨鈣靈活保健室開張後，觀察到許多消費者需求。不同的年齡層與生活習慣，會有不一樣的營養需求，可以根據不同生活習慣，選擇不同的補鈣聖品。不論是熟齡族、青壯族、運動族都能找到專業的安怡奶粉產品，維持滿滿行動力。

每天補鈣，保持最佳行動力。 圖／Shutterstock 提供
每天補鈣，保持最佳行動力。 圖／Shutterstock 提供

更多專業訊息，可上安怡粉絲團查詢>> https://www.facebook.com/AnleneTW

想看更多醫師影片？馬上親自體驗？趕快加入安怡LINE，立即申請試用包>> http://bit.ly/3ao1Nuq

相關新聞

兩樣情！北宜花2周日照最少僅1.3小時 南部人多曬58倍快昏頭

東北季風南下，北部地區連日降雨且持續低溫，讓北部民眾直呼快發霉，然而南部民眾卻被太陽曬昏頭。臉書粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」PO文指出，桃園以北與宜蘭花蓮地區在12月上半月曬的太陽，平均一天照不到20分鐘，宜蘭更只照到5分鐘，而南北日照時數更相差58倍之多。

元旦訂位太滿！台灣高鐵再加開6班車 周六開放搶票

2021元旦疏運期間，台灣高鐵旅客預購車票狀況踴躍。台灣高鐵公司今宣布。為加強服務返鄉、出遊之旅運需求，經檢視運能調度後...

辭職回老家顧父20年 父逝她被趕出淪中低收入戶

「財產傳子不傳女」觀念作祟，不少女性從小被告知家中房產只給兄弟，但當父母老病，又要求女兒全程照顧。家庭照顧者關懷總會秘書...

小弟弟是「左」宗棠還是于「右」任？角度過大小心骨折

20多歲男子因勃起時陰莖向下彎曲角度過大，影響性行為，而到安南醫院泌尿科門診就醫，經過董聖雍醫師診斷建議後，日前接受陰莖...

學生票搭淡海輕軌 單趟優惠10元3個月

淡海輕軌藍海線第一期今年11月公車，包括2年前通車的綠山線，輕軌沿線附近有5所大學，新北捷運公司指出，為了鼓勵學生搭乘輕...

冬日健行賞芒 新北景觀處推3步道可看絕美山海景色

新北市瑞芳區擁有得天獨厚的地質與地形，新北市政府景觀處推薦報時山、無耳茶壺山、南子吝等步道，除了可以欣賞成片芒花海，登高...

健保牽線 本島大醫院每年照顧47萬偏鄉離島居民

台灣本島居民很難想像，在2015年以前，當金門人急性心肌梗塞，得靠直升機送到台灣治療；同樣時間內，本島居民可能已搶救成功...

北市嚴查水肥惹業者不滿 柯：桃園為什麼自己不丟？

台北市今年四月起嚴查外縣市水肥，八月更限縮迪化汙水處理廠投放時間，引發桃園業者抗議表達不滿，台北市長柯文哲今日出席致贈星...

台灣音樂史可能重寫？活在白色恐怖陰影下的「他」

日前，我在北藝大參與了一場由該校方和國立傳統藝術中心臺灣音樂館共同舉辦之「聽見臺灣土地的聲音——李哲洋先生逝世30周年紀念活動」研討會，內容主要包括開幕音樂會、午後論壇，以及在圖書館四樓舉辦「知識的火苗」李哲洋文物紀念展。

無聲無息被「偷」走的視力 女就醫才忽然發現有糖尿病

50洪姓女子左眼視力已減退很長一段時間，但她未加理會，不料月前連右眼也開始變模糊，就醫後發現右眼視力僅看到手在揮動的模糊...

輕忽腳跟痛 當心長骨刺

久坐或常走動，小心足底筋膜炎也會找上門，從事金融業的37歲男子，最近只要稍微長時間走動，腳跟就劇痛，起先他以為是疲勞不以...

吳德榮：新北石門12.7度 追平入冬最低溫紀錄

氣象專家吳德榮表示，今天凌晨新北市石門區氣溫再降至攝氏12.7度，追平入冬最低溫；白天起冷空氣漸減，北台灣溼冷，桃園、新...

熱門新聞

綠鬣蜥109年移除數量首度破萬隻 屏東縣抓最多

墾丁凱撒4人住一晚2,021元！年終最殺 限時48小時快閃

滿到溢出來 北北桃水肥大戰

妹問該告訴準大嫂「我哥其實是同志」嗎？網喊將心比心

跨年天氣 彭啟明：很有可能今年入冬最強冷空氣發威

降低列車經猴硐瑞芳致誤點 明起平溪、深澳線改這發車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。