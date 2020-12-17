熟齡族怎麼保健行動力 安怡給你百大醫師的補鈣觀察

行動力和生活品質息息相關，許多熟齡族想聽醫生建議，卻又不想上醫院花時間等待。行動力保健專家「安怡」，除針對消費者不同需求，推出適合產品，更邀百大名醫開設「骨鈣靈活保健室」，給予專業營養保健建議，讓民眾更安心。

熟齡族運動和營養補充雙管齊下，才能讓「骨鈣靈活好簡單」 圖／Shutterstock 提供

熟齡族常見行動力問題

想要輕鬆保持行動力，熟齡族最常遇到三大問題：「骨骼、環節、體力」，到底要怎麼吃、怎麼動，對身體保健最好？坊間流傳不少錯誤觀念，或是口耳相傳的偏方，補東補西不但花大錢，可能對身體健康也沒幫助，傷身又傷財。

事實上，可以遵循「骨鈣靈活簡單2步驟」：（1）每天30分鐘有氧和肌力訓練（2）攝取骨骼、環節、體力所需營養。

區域教學醫院骨科醫師劉大永表示，「飲食和運動」比吃什麼藥、做什麼手術都有用。早點開始保養，營養的吸收和運動的效果都更好。與其瓶瓶罐罐吃很多，不如選擇能針對不同族群所需營養設計的高鈣低脂奶粉，依需求攝取到鈣質、蛋白質，和骨骼環節營養素，低脂配方也不須擔心脂肪及膽固醇問題。

骨鈣靈活保健室照片。「骨鈣靈活保健室」邀請專業醫生教民眾正確保養知識。 圖／安怡 提供

骨鈣靈活保健室 教你正確保養知識

為提供熟齡族正確資訊，安怡粉專開設「骨鈣靈活保健室」，邀請專業醫師講解健康資訊，破解錯誤謊言，引發熱烈討論分享。

教學醫院骨科專科醫師張書豪表示，民眾常認為環節保養就是少活動、吃營養品就好，其實環節保養除補充對環節好的營養外，還要適度訓練肌肉力量，才能分攤環節受力，才是完整的保養。

環節問題，各個年齡層都有可能發生，所以各年齡層都要好好保養。 圖／Shutterstock 提供

環節問題，不只年長者會有，年輕人也可能因使用過度而磨損，造成環節不適，所以各年齡層都要好好保養。挑選營養品時，建議選擇含葡萄糖胺和骨骼營養素的高鈣奶粉，將補充環節營養融入日常食品中，就是經濟實惠又安心的選擇。要維持靈活行動力，骨骼、環節、體力缺一不可！

骨鈣靈活保健室開張後，觀察到許多消費者需求。不同的年齡層與生活習慣，會有不一樣的營養需求，可以根據不同生活習慣，選擇不同的補鈣聖品。不論是熟齡族、青壯族、運動族都能找到專業的安怡奶粉產品，維持滿滿行動力。

每天補鈣，保持最佳行動力。 圖／Shutterstock 提供

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