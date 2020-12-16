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學生票搭淡海輕軌 單趟優惠10元3個月

聯合報 / 記者王敏旭吳亮賢／新北即時報導
新北捷運公司指出，為了鼓勵學生搭乘輕軌，自12月21日起至明年3月20日止，祭出大專院校與國、高中學生憑電子票證學生票，可享單程10元的優惠票價。圖／新北捷運公司提供
新北捷運公司指出，為了鼓勵學生搭乘輕軌，自12月21日起至明年3月20日止，祭出大專院校與國、高中學生憑電子票證學生票，可享單程10元的優惠票價。圖／新北捷運公司提供

淡海輕軌藍海線第一期今年11月公車，包括2年前通車的綠山線，輕軌沿線附近有5所大學，新北捷運公司指出，為了鼓勵學生搭乘輕軌，自12月21日起至明年3月20日止，祭出大專院校與國、高中學生憑電子票證學生票，可享單程10元的優惠票價。

淡海輕軌目前通車路線有綠山線、藍海線第一期，沿途有淡江大學、台北海洋大學、真理大學、聖約翰大學及淡水商工等學校，輕軌通車後也成為附近學校的通勤就學路網。

新北捷運公司總經理吳國濟指出，為了培養學生使用輕軌通學減少騎機車，也為了讓即將到來的寒假暖身，將試辦超低價的學生單程10元優惠方案，第一階段將試辦3個月，後續將視成效評估是否延續推行。

吳國濟說，學生方案適用對象為悠遊卡、一卡通、愛金卡電子票證學生票的全國國高中及大專院校學生，但另享有轉乘優惠，6至12歲的小學生依據各縣市原補貼方案收費，不適用本方案。

淡海輕軌 新北 捷運

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