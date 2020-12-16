101煙火經費縮水一半以上 照舊施放300秒

台北101跨年煙火如期施放，將是全球唯三施放跨年煙火的國家。今（16）日公布跨年煙火模擬動畫，投入經費2,500萬元，時長300秒，共1.6萬發煙火，和去年同樣秒數和發數，但經費卻高達6,000萬元相比，今年可說是「最少的花費，做到最震撼的效果」；並有全球首創的「360度立體特效輪狀煙火」，造四面立體煙火噴射的效果，也是全世界第一個在高樓架設的煙火設施。

目前世界八大跨年景點，除了台北101之外，還有雪梨歌劇院和杜拜哈里發塔，都將如期施放跨年煙火，不過雪梨歌劇院將縮小規模，台灣不但是世界唯三施放大型煙火的國家之一，也是唯一在市區的垂直摩天大樓施放煙火的國家。

台北101於16日公布2021年跨年主秀煙火模擬動畫，台北101董事長張學舜、交通部長林佳龍、台北101總經理張振亞等人皆出席，2021年跨年煙火以以「愛」為主題，整合燈光、音樂、點燈和煙火，做全方位的串聯與展演，期望今年全球受疫情影響下，能藉由跨年煙火激勵民心。

2021年跨年煙火經費共2,500萬元，時長300秒，共1.6萬發煙火，和去年經費6,000萬元相比，減少一半以上，張振亞表示，跨年煙火最大贊助者依然是觀光局，其他還有證交所、中華電等，她不願再透露其他企業，不過，據了解還有美德醫療、雅芳等公司贊助經費。

張振亞也指出，以前燈光是小配角，現在是主角之一，而且是將原本大樓燈光充分利用，跨年煙火的燈光也會配合當時的煙火去做變化，是充分運用跨年煙火的經費。

燈光部分除了以「愛」為主題，自12月24日耶誕夜起至12月31日跨年當晚，台北101大樓塔身燈光將轉變為代表「愛」的浪漫粉紅色，並且自晚間6點起，每小時推出跨年期間限定版的整點燈光秀。

此外，今年跨年主秀音樂，首度由國際級配樂大師林強所授權的經典名曲「向前走」，並請來「小男孩樂團」以搖滾創作為基調重編重錄、重奏重唱，結合壯觀精彩的煙火大秀。