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年末到明年還有三大旅遊補助！日曆教戰 一次揭曉怎麼用

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年末到明年還有三大旅遊補助！詳解版日曆教戰 一次揭曉怎麼用

聯合新聞網 / 綜合報導

規劃請假、出遊行程時，還可以搭配三大旅遊補助節省荷包。圖／台南市觀光旅遊局提供
規劃請假、出遊行程時，還可以搭配三大旅遊補助節省荷包。圖／台南市觀光旅遊局提供

規劃請假、出遊行程時，還可以搭配政府的三大旅遊補助節省荷包！2020年末在疫情之下，為協助旅遊業者度過寒冬淡季、促進國旅，交通部決定於今年12月1日起至明年1月底辦理「冬季平日團體旅遊補助專案」，以延續安心旅遊熱度，此外，春節期間還有「春節疏運孝親專案」，台北市更有觀光補助方案「台北加碼GO」持續到明年三月。

聯合新聞網分別整理出三大旅遊補助專案教戰手冊，並附上一目了然的詳解版日曆，及詳細的使用規則，民眾可以在12月到明年3月多加利用。

上圖以藍線圈出的日期可使用台北加碼GO自由行（台北加碼GO團體旅遊補助時間則是2020/12/1~2021/3/7）；冬季平日團體旅遊補助專案（淺藍底色）補助時間是2020/12/1~2021/1/31，但須2天1夜以上，且行程需主要安排於平日出遊、週末與國定假日僅能有一天；春節疏運孝親專案補助時間為明年2/8～2/13（初二）。圖／聯合新聞網製圖
上圖以藍線圈出的日期可使用台北加碼GO自由行（台北加碼GO團體旅遊補助時間則是2020/12/1~2021/3/7）；冬季平日團體旅遊補助專案（淺藍底色）補助時間是2020/12/1~2021/1/31，但須2天1夜以上，且行程需主要安排於平日出遊、週末與國定假日僅能有一天；春節疏運孝親專案補助時間為明年2/8～2/13（初二）。圖／聯合新聞網製圖

圖／聯合新聞網製圖
圖／聯合新聞網製圖


1. 冬季平日團體旅遊補助

‧團遊補助時間：2020年12月1日～2021年1月31日

‧團遊補助行程：旅遊天數需為2天1夜以上，行程需主要安排於平日出遊、於假日未超過1天（週末與國定假日僅能有一天），每團須10人以上，且須聘僱導遊或領隊人員擔任隨團人員。

‧團遊補助對象：合法旅行業者，每家旅行社2個月最多15團。

‧團遊補助金額：每團最高補助1萬5千元，預計補助3萬6千團，補助經費約6億餘元。

‧網站：交通部觀光局

圖／取自交通部臉書
圖／取自交通部臉書

2. 春節疏運孝親專案

圖／取自交通部觀光局
圖／取自交通部觀光局

‧補助時間：2021年2月8日～2021年2月13日（初二）

‧補助對象：55歲以上國民。

‧補助方法：入住台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣等6縣市的合法旅宿，且須從其他縣市搭乘高鐵、台鐵或國道客運這三類大眾運輸工具前往6縣市，才可使用專案補助。

符合資格的民眾可向參與本活動旅行業(含國內訂房平台)購買「春節疏運孝親專案」套裝產品(110年2月8日至11日大眾運輸去程票、住宿、110年2月12日至14日大眾運輸回程票)，每房、每晚依套裝產品，實際價格最高可折抵1500元，每位符合資格民眾身分證字號可使用4個晚上，最高折抵6000元。

‧補助金額：每房可領1,500元，每一身份證字號可領取4次。

‧網站：交通部觀光局

圖／取自交通部臉書
圖／取自交通部臉書

圖／取自交通部觀光局
圖／取自交通部觀光局

3. 台北加碼GO旅遊補助 台北市觀光補助方案

(1) 團客─2020年12月1日~2021年3月7日（台北燈節結束）

‧補助時間：

活動時間分三階段

第1階段 12月1日~12月31日補助3萬名

第2階段 1月1日~1月31日補助3萬名

第3階段 2月1日~3月7日補助4萬名

‧補助方法：

行程須為二天一夜以上，至少到訪台北市商圈、夜市或本市指定之觀光景點共四處。

‧補助金額：補助旅行社每人1,000元。

圖／取自台北市政府觀光傳播局
圖／取自台北市政府觀光傳播局

(2) 自由行─2020年12月24日~3月7日

‧補助時間：

活動時間分兩階段

第1階段 2020年12月24日～2021年1月底

第2階段 2021年2月1日~3月7日

‧補助方法：兩階段分別補助5萬個名額，僅能透過旅館訂房。

‧補助日期：農曆春節前後、上班日前一晚。

不補助日期：假日前一晚。

‧補助金額：每人每房折抵住宿費1,000元（一個身分證字號限使用1次）。

圖／取自台北市政府觀光傳播局
圖／取自台北市政府觀光傳播局

‧網站：台北市政府觀光傳播局

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