168元親民價！萊爾富2021年「開運福袋」、「發財卡」限量開賣

每年農曆春節就是要買福袋搏個好采頭，萊爾富推出限量21萬包的「開運福袋」與限量34萬張的「發財卡」搶攻春節商機，提供多元、有趣的春節福袋玩法，即日起至2021年3月9日可至全台萊爾富門市購買，皆為168元親民價，象徵新的一年一路發，還有機會成為頭獎汽車得主。

萊爾富最新推出的「開運福袋」和「發財卡」均內含1張刮刮卡且享有三重中獎機會，第一重「即刮即中」包含頭獎至12獎、現金獎、商品折扣特價、商品免費兌換、異業優惠等超值大獎，頭獎為2020年度「汽車可靠度調查」排行榜冠軍廠牌Mazda 2汽車一台（價值75萬元）；第二重「序號抽獎」祭出價值179萬元的BMW 218i M Sport名車一台，不論是購買「開運福袋」或「發財卡」都有機會成為百萬名車的幸運兒，萊爾富更祭出較去年高出1倍的「序號抽獎」獎額，讓今年購買「發財卡」的消費者可加碼抽現金10萬元、共將抽出3名；第三重「會員遊戲獎」也有高達7成的中獎率，提供總價值近百萬元的Hi點線上刮，最高有機會獲得Hi-Life會員點數888,888點。