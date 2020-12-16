東線小叮噹火車頭回花蓮展示 打造新觀光亮點

原先在台北車站後站的「東線小叮噹」火車頭，經過花蓮吉安鄉公所爭取，規畫運至干城火車站旁的櫻花公園。未來將結合一旁的鐵路，標示出列車經過的時間，推出「時段性打卡」活動，讓遊客可捕捉新舊車廂的交會景象，打造吉安新觀光亮點。

「東線小叮噹」火車頭有圓圓的車頭，藍白相間的車體，曾行駛於頭城、花蓮、光復、玉里、關山、台東、枋寮區間，早期是花東線窄軌時代的柴油客車，後來報廢退役。

吉安鄉長游淑貞表示，為活化干城車站周邊，向台鐵申請同意作為觀光行銷使用，因此規畫要在車站旁的櫻花公園放置一輛報廢火車頭。剛開始台鐵提供莒光號、自強號，但有漏水情形，鄉公所聽聞台北市政府要報廢「東線小叮噹」火車頭，極力爭取下無償提供，讓曾在東部行駛的火車終於能重返花蓮。

火車頭要從台北運到花蓮原本要利用鐵路，但從路面上要吊掛到鐵軌，再拖到花蓮吊掛程序太繁瑣，游淑貞說，剛好花蓮有連結車業者跳出來幫忙載運，不過蘇花改隧道有限高問題，決定繞台灣半個圈，利用夜間時段，多人協助管制，將火車頭平安運回花蓮。

吉安鄉公所建設課長吳印浴說，載運的聯結車加車廂本身車體高度有4公尺，無法進入隧道，因此決定「捨近求遠」，南下到台南、屏東，再北上到台東，行經台9線回到花蓮，過程平安順利。