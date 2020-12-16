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掩埋場、資收場頻頻火災 幕後真相令人驚心
各地掩埋場、資源回收物轉運站近來頻頻失火，除與清潔隊員管理不當有關，地方也常傳出人為「加工」火災的耳語，環保官員透露，火警頻傳其實凸顯垃圾去化困難，資源回收物價格直直落也是主因。
資收物難以去化也只是垃圾危機的冰山一角，環保署督察總隊表示，目前全國106座營運中的掩埋場，多數都已經飽和，容量剩不到10%，新掩埋場闢建不易，各地焚化爐又面臨歲修，垃圾處理挑戰越來越大。
針對衛生掩埋場火警不斷，就連資收場也因堆置過多難以倖免，雲林科技大學環境與安全衛生工程系教授郭昭吟說，源頭的管制是重點，但我國的源頭管制看不到積極的作為，製造出來馬上不要用又沒有價值的東西，再花錢去處理廢棄物，簡直蠢呆了。
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