國內ADHD就醫率僅三分之一 醫療家庭學校黃金三角全面照護

根據國內全國性調查指出，台灣學齡兒童及青少年達ADHD(注意力不足過動症)診斷標準比例高達8.7%，約22萬人口；然而，對比健保資料庫針對9至13歲學童之統計數字，盛行率僅2.44%，實際患者人數可能為已就診人數的3倍，換句話說，國內ADHD患者僅有三分之一就醫率。

對此，台大醫學院精神科教授暨台大醫院精神醫學部主治醫師高淑芬呼籲，從1995年以來，ADHD藥物已被臨床驗證可幫助患者減輕症狀，然而，還需父母願意接受孩子是腦部發育出了問題，許多行為「並非故意」，最後更要靠學校提供社交訓練、補救資源，「醫療、學校、家庭」黃金三角缺一不可，才能讓學童的照護更為全面。

今年攻讀博士的鄭先生，從國小就因注意力不集中，導致學習效率低落，確診ADHD後使用藥物治療，當時一天服用三次短效藥，多靠學校老師、同學沒有偏見熱心提醒，媽媽更是辭職開設安親班就近照顧，在家庭、校園、醫療三者搭配下，不但克服注意力不集中的障礙，成績優異考上建中，現在更在陽明大學進行有關ADHD的人工智慧研究，希望幫助ADHD患者逆轉人生。

高淑芬說，像鄭先生能靠三方合作成功的案例，在他門診增加中，但仍有為數不少的ADHD學童未進入就醫體系，其中，值得注意的是，不少患者治療4至6個月就因療效不彰、副作用而中斷，她提醒，若無接受穩定治療，約有60%患者症狀將延續至成年，對認知學習、人際相處、職場表現等有重大影響，美國研究就統計，學童ADHD無妥善治療，後續造成就醫、教育費、犯罪、生產力低落等社會成本一年高達36至52億美元。

高淑芬表示，ADHD最常見藥物為中樞神經興奮劑(MPH)，其中又可分為速效與緩釋兩種劑型，速效劑型藥效僅能維持3-4小時，讓學童在校用藥順從性降低，緩釋劑型藥物起始作用時間慢，消退時間也慢，隨著醫藥進步，目前更有結合速效與緩釋優勢的全新劑型出現，藥效長達八至十二小時，病患不但不會忘記吃藥導致法專注，也不會因為要在別人面前吃要而感到壓力，使用後兩小時濃度可在體內達到最高，頗符合台灣學生一早考試需要專心、晚上可能還要補習等作息，藥效可快速達到有效濃度或更長久。

不過，高淑芬也提醒，使用藥物治療ADHD，能夠幫助學童改善大部分的行為，前提是父母應醫師充分討論，選擇最符合學童需求的處方。