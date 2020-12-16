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影／爭取10多年 日月潭月牙灣打造水上運動訓練中心

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
日月潭月牙灣水域寬廣、不受強風、水流等干擾，是絕佳的水上運動訓練場所。記者江良誠／攝影
日月潭月牙灣水域寬廣、不受強風、水流等干擾，是絕佳的水上運動訓練場所。記者江良誠／攝影

日月潭是台灣重要景觀湖泊，也將成為水上運動訓練重要基地。南投縣政府爭取在日月潭月牙灣新建水上運動訓練中心，總工程經費8125萬元，將在12月下旬招標，打造地下一層、地上三層建築，提供划船、輕艇、龍舟運動訓練基地，為亞奧運會國家代表隊提供優質訓練環境，讓台灣水上運動發展更上層樓。

日月潭水域寬廣，又無潮汐、強風等影響，是極佳水上運動訓練場地，南投縣水里商工以日月潭月牙灣作為輕艇、划船培訓場所，培養一支常勝軍，教練彭坤郎投入划船運動發展近20年，培育上百名選手，不少學生後來到各級學校任職，讓台灣水上運動更加蓬勃發展。

不過，十多年來在月牙灣訓練的學生或選手，都只能在簡陋鐵皮屋中訓練，住宿環境相當克難，南投縣政府積極爭取經費，打造日月潭水上運動訓練中心。

南投縣政表示，日月潭海拔750公尺，年均溫低於平地4至5度，且水域寬廣，可供設置國際標準2000公尺划船比賽水道，加上水質乾淨，水位無潮汐與水流或強風吹襲等優點，訓練與比賽環境堪稱世界一流。

現在的訓練場地為私人提供的老舊鐵皮建築，也沒有完善訓練空間和艇庫，縣府向林務局申請土地移撥，並透過都市計劃變更，建設符合選手需求的專業訓練中心，預定在12月下旬招標，盡快發包施工。

彭坤郎說，歷經多年爭取，有關土地、經費等問題都已解決，未來訓練中心將包括重量訓練室、教室、艇庫，除提供南投縣國、高中選手水域運動訓練外，也提供台灣體育運動大學、暨南大學、南投縣及台中市全運代表隊訓練基地，進一步提升台灣的水上運動競技實力。

水里商工水上運動常在各項賽事獲獎，但訓練場地仍是老舊鐵皮屋，選手得克難訓練。記者江良誠／攝影
水里商工水上運動常在各項賽事獲獎，但訓練場地仍是老舊鐵皮屋，選手得克難訓練。記者江良誠／攝影
水里商工水上運動常在各項賽事獲獎，但訓練場地仍是老舊鐵皮屋，選手得克難訓練。記者江良誠／攝影
水里商工水上運動常在各項賽事獲獎，但訓練場地仍是老舊鐵皮屋，選手得克難訓練。記者江良誠／攝影
日月潭月牙灣水域寬廣、不受強風、水流等干擾，是絕佳的水上運動訓練場所。記者江良誠／攝影
日月潭月牙灣水域寬廣、不受強風、水流等干擾，是絕佳的水上運動訓練場所。記者江良誠／攝影
日月潭月牙灣水域寬廣、不受強風、水流等干擾，是絕佳的水上運動訓練場所。記者江良誠／攝影
日月潭月牙灣水域寬廣、不受強風、水流等干擾，是絕佳的水上運動訓練場所。記者江良誠／攝影

日月潭 建築 奧運

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