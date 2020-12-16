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大貓熊圓寶明年元旦正式亮相 北捷觀光彩繪列車今啟動

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市府宣布，大貓熊圓寶自6月28日出生至今快滿半年，預計明年1月1日起亮相與大家正式見面。圖／北市觀光傳播局提供
北市府宣布，大貓熊圓寶自6月28日出生至今快滿半年，預計明年1月1日起亮相與大家正式見面。圖／北市觀光傳播局提供

北市觀光傳播局、北捷、動物園推出「猫起來玩台北」捷運觀光彩繪列車，今天啟動通車儀式，從今天下午4點30分起，彩繪列車將發出首發車，彩繪列車從今起營運至明年3月15日止，隨機發車，每日10班次，列車將由熊讚領軍大貓熊和動物寶寶們，展開台北冒險之旅。

今天的觀光彩繪列車通車儀式，上午由副市長蔡炳坤、觀光傳播局長劉奕霆、動物園園長劉世芬、北捷董事長李文宗等人一同啟動。

北市府也正式宣布，大貓熊圓寶自6月28日出生至今快滿半年，預計明年1月1日起亮相與大家正式見面，藉圓寶亮相前，北市府打造捷運文湖線「猫起來玩台北」動物觀光彩繪列車。車身採繪本型式，由熊讚領軍動物寶寶大貓熊、馬來貘、歐亞水獺和黑腳企鵝遊台北的冒險故事，捷運動物園站及貓空纜車也推出以大貓熊等動物寶寶為主題的布置。

蔡炳坤表示，市府一直在為圓寶亮相做準備，規劃一系列的活動，除了圓寶之外動物園今年還有黑腳企鵝、歐亞水獺、馬來貘等高人氣新生寶寶，可說是喜事連連，歡迎全台民眾利用接下來元旦3天連假、1月20日起長達29天的寒假、春節7天連假、二二八紀念日3天連假等假期安排親子出遊，跟著動物寶寶們的腳步到台北後花園-貓空，一起去看圓寶、搭貓纜上貓空走樟樹步道及泡茶看風景。

蔡炳坤說，希望藉由圓寶亮相，在「猫起來玩台北」捷運觀光彩繪列車的行駛期間，搭配台北市跨年、燈節、花季等大型活動，為台北市帶來觀光人潮，同時台北市也推出住宿加碼補助，讓團客或自由行旅客，都可感受到台北歡迎遊客的心意。

另外，慶祝圓寶誕生紀念，悠遊卡公司也發行二款「大貓熊圓寶悠遊卡」，分別有以珍珠白版面製作的「插畫版」和「寫真版」，讓可愛的圓寶可以隨身攜帶，即日起於全台發行，7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OK超商及台北捷運南京復興、忠孝復興、大安、動物園等站的自動加值機(GAVM)都可購買得到。

彩繪列車 圓寶 北市

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