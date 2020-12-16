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認識癌症骨轉移 中醫大辦系列演講邀民眾為健康把關

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
中國醫藥大學新竹附設醫院將辦理「BoneBone骨力 抗癌有力」系列演講，本月21日及22日在中醫大新竹附醫醫療大樓一樓舉行。記者陳斯穎／攝影
中國醫藥大學新竹附設醫院將辦理「BoneBone骨力 抗癌有力」系列演講，本月21日及22日在中醫大新竹附醫醫療大樓一樓舉行。記者陳斯穎／攝影

為了避免癌友因癌症骨轉移病識感低，耽誤診治時間，並改善患者治療積極度低的窘境，中國醫藥大學新竹附設醫院將辦理「BoneBone骨力 抗癌有力」系列演講，本月21日及22日在中醫大新竹附醫醫療大樓一樓舉行，歡迎民眾一起來為自己的健康把關。

癌症中心主任鍾智淵表示，癌症骨轉移發生後，除了需治療原發性惡性腫瘤外，也需要透過骨轉移控制藥物延緩骨骼併發症發生。骨轉移治療前，為降低顎骨併發症副作用發生，患者用藥前需要進行口腔檢查、治療，治療期間，則需要補充的鈣質、維生素Ｄ，營養師可提供飲食建議。

鍾智淵指出，癌細胞不只會對原發器官造成傷害，不斷增生的癌細胞，也會像種子一樣，隨著血液、淋巴液轉移到骨骼，在骨骼落地深根的癌細胞分泌的細胞激素，將會激化負責破壞骨骼的破骨細胞，導致成骨細胞製造骨質的速度遠遠落後於流逝速度。骨骼會變得越來越脆弱，骨折、癱瘓、臥病在床等骨骼併發症也會隨之而來，癌友預後、生活、工作等將受到全面性衝擊。

為避免民眾輕忽骨轉移治療而發生骨骼併發症，影響預後，院方舉辦系列演講，12月21日上午11點半到11點50分，大腸直腸科主任沈名吟以「淺談大腸癌與骨轉移」為主題進行演講；12月22日上午10點到10點20分，由泌尿外科醫師羅敏誠演講「認識攝護腺癌與骨轉移」。

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