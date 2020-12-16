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車內空氣更乾淨 新北公車將有「主動式空氣淨化設備」

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
年底前860（三芝-捷運淡水站）、紅26 （漁人碼頭-捷運淡水站）將有20輛電動公車上路。圖／新北交通局提供
年底前860（三芝-捷運淡水站）、紅26 （漁人碼頭-捷運淡水站）將有20輛電動公車上路。圖／新北交通局提供

新冠肺炎疫情影響民眾生活，大眾運輸成為高風險場所，新北交通局運輸管理科長林詩欽說，業者目前向公路總局申請電動公車的補貼，未來核准後將會在車內裝設「主動式空氣淨化設備」，減少車內的病毒，讓車內空氣比車外更乾淨。

公車是雙北民眾通勤的重要交通工具，新冠疫情爆發後，還曾發生確診的外籍看護工搭乘過公車，幸好全程均佩戴口找，新北要求公車業者的駕駛員、站務員出勤時需配戴口罩，且每4小時消毒1次。

林詩欽表示，後疫情時期公車也有新型態的防疫設備，除了車內配有奈米銀、75%酒精殺菌液，提供乘客手部消毒，有業者打算在未來578、579、582路線的電動公車增設「主動式空氣淨化設備」，全程消毒車內空氣的病毒。

林詩欽指出，主動式空氣淨化設備能產生「高階氧」淨化因子在空氣中主動碰撞汙染物，破壞細菌的細胞膜及病毒的蛋白質，發揮殺菌、消毒作用，同時也利用正負電荷相吸原理，主動吸附懸浮顆粒物，沉於地面，避免人體吸入。

目前578、579、582路線的公車，業者正向公路總局申請30輛電動公車的補助，林詩欽說，若中央核准後，業者會加設淨化設備，最快明年初通過審核，不過仍需等待公路總局核定。

林詩欽表示，新北橘5（板橋-中和景安）有20輛電動公車營運，年底前860（三芝-捷運淡水站）、紅26 （漁人碼頭-捷運淡水站）也有20輛電動公車上路，剩餘還有76輛電動公車仍在申請中。

年底前860（三芝-捷運淡水站）、紅26 （漁人碼頭-捷運淡水站）將有20輛電動公車上路。圖／新北交通局提供
年底前860（三芝-捷運淡水站）、紅26 （漁人碼頭-捷運淡水站）將有20輛電動公車上路。圖／新北交通局提供

公車 疫情 新北

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