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天然湧泉池成親子戲水勝地 宜蘭松樹門湧泉要大改造
宜蘭冬山鄉松樹門湧泉池，早期為居民天然洗衣場，鄉公所分一、二期投入1400萬經費整治，最近二期工程發包，計畫完成池底淨化，以及打通鄰近的下池，預計明年2月完工，立法院交通委員會今赴湧泉池考察，交通部政次王國材期許湧泉池成為冬山鄉的「小秘境」。
松樹門湧泉位於冬山鄉鹿埔村，池水維持約16度恆溫，水質清澈豐沛，水量終年不斷，早期是附近居民洗衣、灌溉用水主要源頭，池邊還保有當時村民洗滌衣物使用的涼亭。
2018年鄉公所爭取經費投入整治，包含新建休憩涼亭，增設環池步道、綠美化等工程，今年又獲交通部觀光局補助，投入600萬元經費，進行池底淨化、親水平台，汙水截流等，另在下池部分整治親水區，完工後戲水面積可達0.2公頃。
今立委陳歐珀邀立法院交通委員會赴松樹門湧泉會勘，出席觀光局、交通部官員對於池底不斷「冒泡」的水池感到好奇，「怎麼池水這麼豐沛」、「水溫竟比今日氣溫還要高」。
明年冬山鄉成宜蘭縣唯一入選交通部觀光局的「經典小鎮」，王國材今考察時強調松樹門湧泉應納入行銷，成為冬山鄉夏日戲水的「小秘境」。
冬山鄉代會副主席陳鏗芳說，松樹門湧泉池水不論夏天、冬天，都維持恆溫，且是自然湧出，無汙染，盼工程完工後，成為小鎮的新亮點。
冬山鄉公所說，松樹門湧泉工程進度已達32％，計畫明年2月就能完工，完成池底淨化後，鋪設大、中、小卵石，水質將更為乾淨，池水高度維持60至90公分，遊客親水無負擔。
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