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創5年新低！三星蔥雨損產量大減 今供貨量僅984公斤
連日多雨使三星蔥受損嚴重，供貨量大減，宜蘭三星蔥今天送到北農市場的供貨數量，創下近5年來新低， 僅984公斤，因量少價揚，每公斤拍賣均價178元，也算是最近幾天不錯的價格。
三星地區農會總幹事謝志旭表示，宜蘭最近一、兩個月下雨不斷，致使三星蔥受損，產量也大減，最近這陣子大約都1公噸的出貨量，但今天掉到只剩984公斤，創下最近5年來的供貨低水位。
照理來說，市場供貨量這麼少，應該價格會很好，破每公斤200元。但謝志旭說，因賣相不好，好像「螃蟹斷腳」，或多或少都影響採購的意願，今天平均拍賣價是178元，也算還不錯啦。
據了解，三星蔥以前供貨量最少時只有300多公斤，今天雖未創下歷史新低量，也是相當吃緊。三星地區農會呼籲消費者，雖然賣相有點不好，但口感絲毫不受影響。
另外，因三星蔥易受天候影響產量及價格波動，農民更擔心蔥苗斷了種，謝志旭表示，最近正接受花蓮改良場協助輔導，要在花蓮找一塊地，把育種的工作挪到花蓮去做。
他說，三星蔥從種子到翻種到下田，歷經3次翻種就要1年，然後才能有蔥苗可以栽種，以後把花蓮栽培好的蔥苗，拿回三星鄉栽種，這樣成長3個月就可以有蔥吃，可以確保蔥苗來源，兼可穩定供貨及價格。
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