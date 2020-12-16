滿足基隆通勤需求 國光客運：明起上午增4班次

近日消基會針對雙北地區通路所販售的嬰幼兒米製品進行重金屬抽查，結果發現有4件產品鎘含量超標，且原料產地均來自「台灣」的優質米，吃多恐對孩子的腎及骨骼造成損傷，恐成「海綿寶寶」（肌萎縮性脊髓側索硬化症，俗稱「漸凍人症」）。

2020-12-16 10:43