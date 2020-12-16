聽新聞
test
0:00 / 0:00
滿足基隆通勤需求 國光客運：明起上午增4班次
入冬以來連日雨下不停，再加上監理單位雷厲風行取締地下野雞車，不少基隆通勤族苦歎尖峰時段搭不到客運，上班時段台北開往基隆各線客運幾乎班班客滿。
對此，國光客運說，在地方民意代表及公路總局台北區監理所協調下，國光客運即日起提升運能，1813D 路線基隆台北（西定路）增開上午6時10分與7時25分兩班次，以紓解西定市場、烏橋頭以及中興山莊一帶民眾交通需求，1813G 路線基隆台北（新豐里）也同步增開07:10與07:30兩班次。
國光客運表示，增班後將視民眾搭乘需求，持續滾動檢討班次安排合理性與必要性，盼提供更好的運輸服務，紓解民眾搭不到車問題，減少民眾自行開車的機會，降低國道龐大負荷， 對於紓解交通問題應有正面的幫助。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言