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滿足基隆通勤需求 國光客運：明起上午增4班次

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
因應基隆通勤族需求國光客運即起增班疏運旅客。圖／國光客運提供
因應基隆通勤族需求國光客運即起增班疏運旅客。圖／國光客運提供

入冬以來連日雨下不停，再加上監理單位雷厲風行取締地下野雞車，不少基隆通勤族苦歎尖峰時段搭不到客運，上班時段台北開往基隆各線客運幾乎班班客滿。

對此，國光客運說，在地方民意代表及公路總局台北區監理所協調下，國光客運即日起提升運能，1813D 路線基隆台北（西定路）增開上午6時10分與7時25分兩班次，以紓解西定市場、烏橋頭以及中興山莊一帶民眾交通需求，1813G 路線基隆台北（新豐里）也同步增開07:10與07:30兩班次。

國光客運表示，增班後將視民眾搭乘需求，持續滾動檢討班次安排合理性與必要性，盼提供更好的運輸服務，紓解民眾搭不到車問題，減少民眾自行開車的機會，降低國道龐大負荷， 對於紓解交通問題應有正面的幫助。

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