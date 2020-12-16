快訊

俄美菲新冠病毒侵台 4名藝文表演團體成員出關後確診

財產傳子不傳女 單身女購屋增加背後有洋蔥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「岩藻糖基乳糖」 食藥署同意可從基改微生物生產

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
未來食品業者便可利用基因改造的方式生產「岩藻糖基乳糖」，並添加於能用於嬰兒配方食品。本報資料照片
未來食品業者便可利用基因改造的方式生產「岩藻糖基乳糖」，並添加於能用於嬰兒配方食品。本報資料照片

嬰兒配方奶粉常會模擬母乳的營養成分，但天然存在於母乳中的寡糖「岩藻糖基乳糖」，較難從母乳以外的地方取得，因此衛福部食藥署公告「以基因改造大腸桿菌生產岩藻糖基乳糖」的草案，未來食品業者便可利用基因改造的方式，讓這項食品原料能用於嬰兒配方食品、較大嬰兒配方輔助食品及專供7歲以下兒童之乳粉或類似產品，但不可超出每公斤含1.2公克的安全使用量。

食藥署食品組簡任技正周珮如表示，岩藻糖基乳糖是人乳寡糖的一種，嬰幼兒主要從母乳取得這種營養成分，從自然食物中較難取得，但發現可利用基因改造大腸桿菌生產。然而使用基因改造大腸桿菌生產的「岩藻糖基乳糖」並不屬於傳統食物原料來源，因此必須向食藥署申請核准。

周珮如說，本草案主要是因應業者申請，在經過食藥署審查後確認安全性同意使用，並訂定「以基因改造大腸桿菌（Escherichia coli） BL21（DE3）#1540菌株發酵生產之食品原料2′-岩藻糖基乳糖（2′-fucosyllactose）之使用限制及標示規定」草案，規範其加工製程、應符合的規格、使用範圍、使用限量以及原料的生產來源資訊標示等。

「2′-岩藻糖基乳糖」在經過菌株發酵生產後，並經過過濾、層析、濃縮及電透析等一系列的純化步驟製得，且最終成品不含基改微生物與其轉殖基因片段，可使用於嬰兒配方食品、較大嬰兒配方輔助食品及專供7歲以下兒童之乳粉或類似產品。

另外，使用限量以即食或依產品標籤指示調配後的供食狀態作為計算基準，最高為1.2公克／公升，且需標示生產來源資訊。若經查獲食品所使用的原料不符合相關規定者，得依食安法處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰

基因 嬰兒 母乳

延伸閱讀

歐盟新規草案 美科技巨擘面臨巨額罰款甚至拆解

鎘超標風波／米餅是不是嬰幼兒食品？ 宜蘭送衛福部認定

私校退場草案 教團：開發財之門？

嬰幼兒米製品鎘超標追原料 食藥署：原料單應保存五年

相關新聞

創5年新低！三星蔥雨損產量大減 今供貨量僅984公斤

連日多雨使三星蔥受損嚴重，供貨量大減，宜蘭三星蔥今天送到北農市場的供貨數量，創下近5年來新低， 僅984公斤，因量少價揚...

花錢買健康真有保障？嬰幼兒米餅鎘超標 為何台灣產食品卻無保證品質…

近日消基會針對雙北地區通路所販售的嬰幼兒米製品進行重金屬抽查，結果發現有4件產品鎘含量超標，且原料產地均來自「台灣」的優質米，吃多恐對孩子的腎及骨骼造成損傷，恐成「海綿寶寶」（肌萎縮性脊髓側索硬化症，俗稱「漸凍人症」）。

影／爭取10多年 日月潭月牙灣打造水上運動訓練中心

日月潭是台灣重要景觀湖泊，也將成為水上運動訓練重要基地。南投縣政府爭取在日月潭月牙灣新建水上運動訓練中心，總工程經費81...

大貓熊圓寶明年元旦正式亮相 北捷觀光彩繪列車今啟動

北市觀光傳播局、北捷、動物園推出「猫起來玩台北」捷運觀光彩繪列車，今天啟動通車儀式，從今天下午4點30分起，彩繪列車將發...

認識癌症骨轉移 中醫大辦系列演講邀民眾為健康把關

為了避免癌友因癌症骨轉移病識感低，耽誤診治時間，並改善患者治療積極度低的窘境，中國醫藥大學新竹附設醫院將辦理「BoneB...

天然湧泉池成親子戲水勝地 宜蘭松樹門湧泉要大改造

宜蘭冬山鄉松樹門湧泉池，早期為居民天然洗衣場，鄉公所分一、二期投入1400萬經費整治，最近二期工程發包，計畫完成池底淨化...

車內空氣更乾淨 新北公車將有「主動式空氣淨化設備」

新冠肺炎疫情影響民眾生活，大眾運輸成為高風險場所，新北交通局運輸管理科長林詩欽說，業者目前向公路總局申請電動公車的補貼，...

滿足基隆通勤需求 國光客運：明起上午增4班次

入冬以來連日雨下不停，再加上監理單位雷厲風行取締地下野雞車，不少基隆通勤族苦歎尖峰時段搭不到客運，上班時段台北開往基隆各...

「岩藻糖基乳糖」 食藥署同意可從基改微生物生產

嬰兒配方奶粉常會模擬母乳的營養成分，但天然存在於母乳中的寡糖「岩藻糖基乳糖」，較難從母乳以外的地方取得，因此衛福部食藥署...

台啤金牌聖誕特殊瓶裝大方抽！紅綠門神到你家

聖誕節喝什麼？除了常見酒款，台灣啤酒推出特別包裝的「聖誕限量罐」，以「守護」為概念，集合色聖誕老人及紅色薑餅人為元素，打造出紅綠兩款，超可愛的插畫風格，更成為居家、辦公的超可愛桌上造景。

大鵬灣青洲遊憩區添亮點 鵬管處重現美麗親人沙灘

大鵬灣國際開發公司和政府終止BOT契約後，占地約7.6公頃、封閉近1年的青洲遊憩區在今年7月率先開放，大鵬灣國家風景區管...

駭客攻擊隨疫情升溫 趨勢科技：家庭網路安全恐成破口

疫情持續擾亂全球民眾生活，為各產業帶來許多不可逆的影響與轉變，改變了許多人的生活型態，居家避疫、遠距辦公模糊了家庭與工作...

熱門新聞

嫌橘子太酸？ 專家「1撇步」瞬間變超甜

他搭捷運一個舉動惹怒女友 被嗆「你人品有問題」遭分手

北部雨到何時？ 彭啟明：明後天短暫空檔 至少到明年初

嘉惠金門鄉親！華信航空金門航線即日起放大機型

貓羅溪群牛「非洲大遷徙」 為了安全彰化縣府要查

影／嘉義獵龍集團自製彈弓 捕獲近百隻「生態通緝犯」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。