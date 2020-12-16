「岩藻糖基乳糖」 食藥署同意可從基改微生物生產

嬰兒配方奶粉常會模擬母乳的營養成分，但天然存在於母乳中的寡糖「岩藻糖基乳糖」，較難從母乳以外的地方取得，因此衛福部食藥署公告「以基因改造大腸桿菌生產岩藻糖基乳糖」的草案，未來食品業者便可利用基因改造的方式，讓這項食品原料能用於嬰兒配方食品、較大嬰兒配方輔助食品及專供7歲以下兒童之乳粉或類似產品，但不可超出每公斤含1.2公克的安全使用量。

食藥署食品組簡任技正周珮如表示，岩藻糖基乳糖是人乳寡糖的一種，嬰幼兒主要從母乳取得這種營養成分，從自然食物中較難取得，但發現可利用基因改造大腸桿菌生產。然而使用基因改造大腸桿菌生產的「岩藻糖基乳糖」並不屬於傳統食物原料來源，因此必須向食藥署申請核准。

周珮如說，本草案主要是因應業者申請，在經過食藥署審查後確認安全性同意使用，並訂定「以基因改造大腸桿菌（Escherichia coli） BL21（DE3）#1540菌株發酵生產之食品原料2′-岩藻糖基乳糖（2′-fucosyllactose）之使用限制及標示規定」草案，規範其加工製程、應符合的規格、使用範圍、使用限量以及原料的生產來源資訊標示等。

「2′-岩藻糖基乳糖」在經過菌株發酵生產後，並經過過濾、層析、濃縮及電透析等一系列的純化步驟製得，且最終成品不含基改微生物與其轉殖基因片段，可使用於嬰兒配方食品、較大嬰兒配方輔助食品及專供7歲以下兒童之乳粉或類似產品。

另外，使用限量以即食或依產品標籤指示調配後的供食狀態作為計算基準，最高為1.2公克／公升，且需標示生產來源資訊。若經查獲食品所使用的原料不符合相關規定者，得依食安法處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰