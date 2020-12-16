台啤金牌聖誕特殊瓶裝大方抽！紅綠門神到你家

聖誕節喝什麼？除了常見酒款，台灣啤酒推出特別包裝的「聖誕限量罐」，以「守護」為概念，集合色聖誕老人及紅色薑餅人為元素，打造出紅綠兩款，超可愛的插畫風格，更成為居家、辦公的超可愛桌上造景。

由於台灣今年防疫有成，台灣啤酒的金牌聖誕罐特別以「守護」為概念，將東方的聖誕老人、薑餅人化身超歡樂的「門神」角色，也向

全線的醫護工作人員、防疫者致意，並更有祈求災禍不再的意涵。

台啤近期更特別推出抽獎活動，到2020年12月18日（周五）晚上23點59分為止，只要拿出紅綠聖誕罐、擺放於想要守護的事物旁如工作、人際、財富，拍照並上傳至台啤粉絲頁特殊貼文，就有機會獲得更多門神與好運降臨！台啤將抽出「金牌聖誕限量罐（330ml）」 一組，包含紅、綠各一手，共抽出五人。

得獎名單將於2020年12月21日（ㄧ）於留言處公布，參加活動者須年滿18歲、活動對象為居住在台灣地區者，獎項寄送地區僅限台、澎、金、馬之貨運可送達地區，台灣啤酒擁有活動最終解釋權，並保留隨時修改、終止注意事項與活動內容之權利。更多詳情則可至台灣啤酒臉書粉絲專頁留意。