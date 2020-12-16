運安會揭貨運業每年死亡是客運2倍 公總祭4大精進措施

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導

今年8月，和致通運貨車司機在彎道失控超速衝撞路人，釀成三死悲劇。國家運輸安全調查委員會宣布將該案列為年度「運輸安全關注議題」。運安會說，經查發現靠行貨車存在管理系統問題，甚至有司機無駕駛執照，希望交通部公路總局可以一起協力預防。對此，公路總局說，目前已有四大精進措施。

運安會調查發現，貨運業者本身安全管理跟主管機關監理力道都有精進空間。貨運業無照及越級駕駛是客運業十倍，吊扣或吊照卻仍駕駛也是14倍。另根據數據顯示，近年來我國貨運業每年平均約涉入194件死亡交通事故，2011年至2017年雖然呈現下降趨勢但2018年持續兩年上升。近年來貨運業交通事故致死率約為客運業兩倍，且是穩定趨勢。

運安會說，靠行機制是市場機制導致安全管理上有困難，資料本身也許都有但散落四處。整個安全管理無法下去的情況下，就會難以避免。公司也沒辦法掌管靠行駕駛員監理屬性，監理機關現在是事後裁罰或是查核，但應該事前預防，要做釜底抽薪改善。

運安會說，建議完備現行貨運業管理規則及查核方式，包含修訂與檢討相關法規、改善監理單位的監管及查核方式、強化貨運業的安全管理及對其所屬駕駛員的管理、貨運業駕駛員的查核與複訓。第二部分是要建立職業駕駛人事故及違規履歷制度，包含推動並強化記點及歸責制度。

對此，公路總局說，目前針對貨運業的管理分為四個部分，108年4月有安全考核作業要點規定，針對酒駕跟行車安全部分都有明訂，公司自主管理；第二個是同年有建立EIS系統內有風險指標，包含酒駕等，每個月會來挑高風險貨運業者，來做重點管理；第三在安全考核作業中，屬於高風險業者，監理所會到公司做安全考核，如果貨運業連續發生三個月告警，副所長以上層級會到該公司辦理考核；最後是跨單位聯合稽查，每半年會同勞動部職安所，每年挑三、五家做聯合稽查。

至於靠行管理上是否漏洞？公總說，汽車運輸業對其他車輛駕駛人的雇用有管理責任，獲利業者可以申請監理服務網查詢權限，有歷史違規紀錄。

是否會強制駕駛人履歷制度？公總說，後續會再去思考，畢竟涉及個人資料，會去洽詢相關機關，涉及有法律的話還要修法，但怎麼修、資訊露出能夠到甚麼程度後續都會討論。

另外針對貨運業死亡率高於客運兩倍，公總則說，貨運有8萬8千多輛，公路客運是4000多輛，件數相對比較多，母體數不一樣對應件數也不一樣。安全管理上會不斷精進，對安全有所提昇都會討論跟思考。

今年8月，和致通運貨車司機在彎道失控超速衝撞路人，釀成三死悲劇。國家運輸安全調查委員會今天宣布，將該案列為年度「運輸安全關注議題」。圖／運安會提供
今年8月，和致通運貨車司機在彎道失控超速衝撞路人，釀成三死悲劇。國家運輸安全調查委員會今天宣布，將該案列為年度「運輸安全關注議題」。圖／運安會提供

運安會 事故 酒駕

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