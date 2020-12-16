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大鵬灣青洲遊憩區添亮點 鵬管處重現美麗親人沙灘

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
占地約7.6公頃、封閉近1年的大鵬灣青洲遊憩區今年7月開放後，成為親子郊遊熱點，大鵬灣國家風景區管理處恢復開放為親海場域後，日前完成沙灘區篩沙清潔作業。記者潘欣中／翻攝
占地約7.6公頃、封閉近1年的大鵬灣青洲遊憩區今年7月開放後，成為親子郊遊熱點，大鵬灣國家風景區管理處恢復開放為親海場域後，日前完成沙灘區篩沙清潔作業。記者潘欣中／翻攝

大鵬灣國際開發公司和政府終止BOT契約後，占地約7.6公頃、封閉近1年的青洲遊憩區在今年7月率先開放，大鵬灣國家風景區管理處恢復開放為親海場域後，日前完成沙灘區篩沙清潔作業，為展現淨灘成果，19日特別舉辦沙灘排球活動，呈現友善親人的美麗沙灘環境，希望青洲未來能成為戲水、踏浪、探訪的遊憩景點。

鵬管處說，和BOT廠商契約終止後，雙方就OT部分的青洲遊憇區先行點交並在7月啟封，濱海遊憩區緊臨鵬灣跨海大橋橋邊，是遊客觀賞鵬灣跨海大橋假日開橋秀最佳景點，可遠眺小琉球，區內以親水休閒為主，規畫有海景棧道、薄膜觀景區、沙灘遊憩區及休憩涼亭、兒童遊戲區、野營區等，是夏季踏浪、體驗沙灘車等活動熱點。

鵬管處說，大鵬灣地處台灣南部，冬季白天幾乎都能見到熱情的陽光，目前雖仍受疫情關係影響，但國旅出遊人潮反而增加，配合行政院「向海致敬」政策，青洲濱海遊憩區已恢復開放的親海場域；至於原BOT案的賽車場和酒店等既有設施，將透過鑑價賣給觀光局，鵬管處等接手再規畫如何活化，還有段漫長路要走。

鵬管處19日在青洲濱海遊憩區舉辦「鵬排青浪潮」沙灘排球活動，上午邀請國手至現場進行表演賽外，下午現場架設球網及提供排球給予遊客自行組隊打排球，現場還有市集、闖關遊戲和表演活動；18日晚上7時半於灣濱灣碼頭停車場sj 辦「2020小鎮遊戲趣-屏東東港打狗亂歌團」演出，歡迎遊客來體驗水域活動及觀賞自然景色，感受南台灣的陽光、細緻的沙灘、聆聽海浪的聲音及豐富自然的大鵬灣。

沙灘 排球 大鵬灣

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