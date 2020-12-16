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駭客攻擊隨疫情升溫 趨勢科技：家庭網路安全恐成破口

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
趨勢科技提醒企業機構在遠距工作政策上，應採取防範配套措施。圖／趨勢科技提供
趨勢科技提醒企業機構在遠距工作政策上，應採取防範配套措施。圖／趨勢科技提供

疫情持續擾亂全球民眾生活，為各產業帶來許多不可逆的影響與轉變，改變了許多人的生活型態，居家避疫、遠距辦公模糊了家庭與工作的界線，為駭客帶來更多可趁之機，也迫使資安防守範圍變得更擴大。

趨勢科技臺灣區暨香港區總經理洪偉淦表示：「2020年在疫情影響下，加速企業數位轉型的進程，企業將可能面臨雲端風險升高與逐漸增長的複合式目標攻擊，必須以風險管理的概念審視資安議題，從數位轉型的目標思考，將資安放入企業策略思維模式中，提升威脅防禦的可見度。」趨勢科技也預測，疫苗相關的機構及產業鏈未來將面臨更多目標式攻擊，例如生技公司、疫苗研發機構等，一旦涉及醫療危機的緊迫性，受駭組織將有更高機率支付贖金而成為駭客鎖定的目標。

至2020年第3季為止，趨勢科技所偵測攔截與新冠肺炎相關的威脅超過1,300萬次，疫情資訊仍是網路釣魚的一大誘餌，攻擊管道包含電子郵件、假冒應用程式、惡意網域與社群等，值得注意的是，因疫情而衍生的混合辦公型態，將使得家庭網路成為企業安全的潛在破口，路由器背後的數據與家庭隱私更是駭客眼中的肥羊。趨勢科技預測，駭客將利用家庭網路漏洞，對企業網路發動供應鏈攻擊，企圖找到VPN網路中具有關鍵數據或企業機密的目標，進一步攻擊以竊取企業資料。

面對疫情下持續不斷生高密度的駭客攻擊，趨勢科技提醒企業需重新檢視資安政策，擴大IT人員的管控範圍與責任，落實遠距工作的資安防護措施，以及雲端安全防護，具備全天候的安全威脅檢測，確保雲端、電子郵件、端點及網路服務安全性，並確認安全警報的優先順序。而針對個人或家庭的上網安全，趨勢科技也建議需強化家庭網路安全，定期檢查路由器的韌體更新、使用家庭網路安全解決方案，並使用防毒軟體，為裝置加強主動防護，使用上也要慎防網路釣魚，不隨意點擊不明連結或下載檔案，同時避免使用公共Wi-Fi連網，降低裝置被惡意入侵的機會。

趨勢科技公布2021年資安預測報告，指出資安疫後新常態、數位轉型潛藏資安隱憂、家庭網路威脅升溫等重點警示。圖／趨勢科技提供
趨勢科技公布2021年資安預測報告，指出資安疫後新常態、數位轉型潛藏資安隱憂、家庭網路威脅升溫等重點警示。圖／趨勢科技提供

疫情 駭客 資安

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