駭客攻擊隨疫情升溫 趨勢科技：家庭網路安全恐成破口

疫情持續擾亂全球民眾生活，為各產業帶來許多不可逆的影響與轉變，改變了許多人的生活型態，居家避疫、遠距辦公模糊了家庭與工作的界線，為駭客帶來更多可趁之機，也迫使資安防守範圍變得更擴大。

趨勢科技臺灣區暨香港區總經理洪偉淦表示：「2020年在疫情影響下，加速企業數位轉型的進程，企業將可能面臨雲端風險升高與逐漸增長的複合式目標攻擊，必須以風險管理的概念審視資安議題，從數位轉型的目標思考，將資安放入企業策略思維模式中，提升威脅防禦的可見度。」趨勢科技也預測，疫苗相關的機構及產業鏈未來將面臨更多目標式攻擊，例如生技公司、疫苗研發機構等，一旦涉及醫療危機的緊迫性，受駭組織將有更高機率支付贖金而成為駭客鎖定的目標。

至2020年第3季為止，趨勢科技所偵測攔截與新冠肺炎相關的威脅超過1,300萬次，疫情資訊仍是網路釣魚的一大誘餌，攻擊管道包含電子郵件、假冒應用程式、惡意網域與社群等，值得注意的是，因疫情而衍生的混合辦公型態，將使得家庭網路成為企業安全的潛在破口，路由器背後的數據與家庭隱私更是駭客眼中的肥羊。趨勢科技預測，駭客將利用家庭網路漏洞，對企業網路發動供應鏈攻擊，企圖找到VPN網路中具有關鍵數據或企業機密的目標，進一步攻擊以竊取企業資料。