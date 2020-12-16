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解便困難別輕忽 可能是大腸癌造成大腸阻塞

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義醫院有大腸鏡檢查也有微創大腸直腸手術團隊。圖／院方提供
嘉義醫院有大腸鏡檢查也有微創大腸直腸手術團隊。圖／院方提供

嘉義94歲黃姓老翁因反覆腹脹不適、解便困難到衛福部嘉義醫院就醫，內科醫師觀察到不尋常的帶血糞便，立即聯繫大腸直腸科安排大腸鏡檢查，竟意外發現是大腸癌造成大腸阻塞，所幸透過腹腔鏡大腸腫瘤切除及腸造口手術，才順利解決，恢復出院後也由醫院長照及復健團隊接手照護。

嘉義醫院大腸直腸科醫師張書豪提醒，大腸癌在國內盛行率日漸升高，民眾如有解便困難、血便、大便變細等症狀，一定要趁早做進一步的檢查。嘉義醫院提供高品質的大腸鏡檢查也有微創大腸直腸手術團隊，提供民眾在地醫療更多的選擇。

黃姓老翁當時藉由電腦斷層檢查發現，左側大腸長一顆將近10公分的腫瘤，造成嚴重的腸道壓迫，不但無法進食，而且有腫瘤出血甚至破裂的可能。

黃翁兒子說，父親上月開始排便不順，一直有便意，但怎麼用力都只排得出細細一條，下腹持續悶痛無法緩解，苦不堪言，嚴重影響生活品質。黃老先生雖然年事已高，但頭腦清楚，平時與家人互動良好，經與家屬討論後，同意進行手術。

張書豪說，黃老先生在手術後第三天就恢復到可經口進食，並在手術後一週順利出院，出院時精神奕奕，還頻頻以日語和醫療團隊道謝。家屬看到這一幕感到非常欣慰，直呼決定積極治療果然是對的。

張書豪表示，腹腔鏡微創手術傷口小、出血量少，不但能減少傷口疼痛感及感染風險，術後的恢復速度也快，即使病患年邁也有機會開刀。像黃老先生這樣年紀大、有慢性疾病的患者，除了手術以外，術前的風險評估和術後的照護更加重要。

黃一經診斷，嘉義醫院立即整合心臟科、麻醉科做全面性的心肺功能評估，醫師也和家屬詳加解釋各種治療方式的優缺點，在完善的醫病溝通下共同擬定合適的醫療計畫。

嘉義醫院大腸直腸科醫師張書豪說，解便困難別輕忽，要盡早檢查。圖／院方提供
嘉義醫院大腸直腸科醫師張書豪說，解便困難別輕忽，要盡早檢查。圖／院方提供

微創手術 嘉義 腫瘤

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