八堵到基隆讓路捷運？台鐵照走？學者：只能二選一

10月13日交通部長和北北基市長的四首長會議，拍板基隆輕軌升級為中運量捷運，但只到八堵，八堵基隆段懸而未決，基隆市長林右昌曾說，不會是台鐵與捷運「二選一」。但兩個月過去了，仍未有答案，消基會交通組副召集人李克聰說，一定要二選一，這件事現在就該拿出魄力做決定。

李克聰說，捷運進基隆火車站，又要維持台鐵現有班次，這是完全不能考慮的方案，一定要二選一，後面的規畫才能往前推動。

鐵道局指出，八堵到基隆受限路幅，只能有一個軌道系統。本來基隆捷運規畫走台鐵軌道，才能增加往宜花東火車容量，但這樣台鐵火車就不能進基隆站，因基隆在地居民很反彈，這部分還在研究。

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