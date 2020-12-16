迎寒假！ 高鐵加碼14班「大學生5折列車」18日開搶

隨著寒假即將來臨，台灣高鐵公司今天宣布，為鼓勵大學生提前返鄉過節，於明年1月14日（四）至1月20日（三）規畫「大學生寒假返鄉5折優惠列車」，除原本即適用5折、75折或88折優惠大學生優惠車次外，再加碼規畫14班次停靠各站「大學生寒假返鄉五折優惠列車」，本月18日周五凌晨零時起逐日開放購票，歡迎大學生多加利用。

台灣高鐵公司表示，為提供大學生多元、便利的購票管道，適用「大學生優惠」各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，亦可利用「T Express行動購票」App、全國超過一萬家與高鐵合作之便利商店以及車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票，歡迎大學生多加利用並提早購票。乘車時務必攜帶本人有效之學生證正本以備查驗，以免影響優惠權益，詳細資訊及相關規定，請參考優惠網頁。