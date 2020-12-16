水肥無處去 桃園水肥公會今動員40輛車到市府抗議

台北市政府拒收外縣市水肥，焚化廠也禁外縣市業者進場，引起清運業者怨聲載道，桃園市水肥清除商業同業公會今天動員40輛環保車輛北上抗議，9點先駛入桃園市政府前廣場，理事長顧志祥帶頭直言「業者被各地政府欺負得很慘」，希望桃市府比照外縣市管制模式擬訂自治條例，優先收取桃園市廢棄物，否則對桃園業者不公。

市府環保局一般廢棄物科科長梁開忠今天出面接下陳情書，他說，環保局關心清運業者工作權益，廢棄物問題是區域性問題，會向環保署反映，希望以協商對話跨縣市協調處理；至於水肥爭議，桃園龜山汙水處理廠1天50公噸，確實無法處理轄內產出120公噸水肥，環保局已與水務局擬定短中長期方案，待明年生質能中心啟用即可解決。

「忍無可忍，比照管制！」桃園市水肥清除商業同業公會今天一早動員40輛環保車輛綁著黃絲帶，從桃園區經國路一路浩浩蕩蕩出發，第一站先前往桃園市政府，不到20分鐘府前廣場周圍就停滿多輛大型環保車輛，警方接獲陳抗訊息也加強戒備、疏導，在理事長顧志祥登高一呼下，參與者在市府前高舉白布條並遞交陳清書表達訴求。

周姓業者說，外縣市清除處理機構明明就有餘裕卻不協助處理，但桃園卻大方處理外縣市事業廢棄物，對桃園業者不公平，以水肥而言，桃園1天產出水肥200多公噸，桃園自己1天僅能處理50公噸，合法業者車輛都裝有GPS定位，無法送往外縣市，就只好不接生意，但若為無牌業者就能恣意抽了亂倒，合法業者情何以堪。

顧志祥認為，桃園清運業者被外縣市政府欺負多年，已經忍無可忍，尤其許多工廠的集團總部或營運中心都設在台北市，稅上繳給台北，但台北市卻不處理桃園工廠生產的廢棄物，反卻造成地方負擔，「桃園很可憐」，希望桃園市政府拿出魄力訂定自治條例，應以處理桃園廢棄物為先，再來收取外縣市廢棄物。