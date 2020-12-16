2021跨年懶人包 送夕陽迎曙光「一張圖」說清楚

揮別特別的2020年，2021即將到來，台灣各地掀起新希望熱潮，你想怎麼送走最後一道夕陽，迎接新年第一道曙光？交通部觀光局彙整7個國家風景區各景點舉辦賞夕陽、跨年及迎曙光活動資訊，一張圖示，清楚明白。

交通部觀光局表示，全台及離島都有送舊迎新活動，想歡送2020年最後一道夕陽、揮別疫情，可選擇阿里山日出印象音樂會，聆聽感恩音樂饗宴，歡送2020年最後一抹夕陽。全台最高的跨年活動在梨山，也可到谷關參加晚會、泡溫泉，去除冷冽迎向陽光。此外，也推薦屏東東港跨年晚會，可邊吃東港美食，邊看表演，順覽大鵬灣國家風景區潟湖風光。

北部跨年可以搭乘台鐵曙光列車，到東北角福隆海水浴場參加曙光音樂會，周邊順遊景點也多，包括舊草嶺環狀線自行車之旅、三貂角燈塔步道健行，或是到靈鷲山新春祈福。

中部則有日月潭煙火音樂跨年晚會，在湖光山色霧氣繚繞之間，等待曙光乍現，迎接新年。南部跨年，可搭台灣好行到阿里山參加「日出印象音樂會」，來自阿里山高山上的天籟演奏，一同展開一場高海拔、高水準的日出印象音樂會。

東部知名的跨年地點，在台東三仙台礫灘旁岩石曙光舞台，可感受樂團結合燈光創造出不同夢幻情境，一同迎接本島第一道幸福曙光。

離島部分，可到馬祖北竿島參加升旗典禮，在國家級島嶼與百年古蹟、沙灘美景陪伴下迎新年賞日出，再來參加熱血的健行路跑活動。相關資訊可於台灣觀光資訊網或相關國家風景區管理處網站查詢。