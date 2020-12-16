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疫情期間暫付款分期得加5％利息 醫砲轟健保：土匪

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
石崇良表示，因應疫情的關係健保有些暫付一些費用，讓醫療院所有足夠周轉金，但是依據實際服務量結算，根據各層級醫療院所的共識，西醫診所是全年結算，所以到目前為止還沒有結算，沒有追討問題。本報資料照片
石崇良表示，因應疫情的關係健保有些暫付一些費用，讓醫療院所有足夠周轉金，但是依據實際服務量結算，根據各層級醫療院所的共識，西醫診所是全年結算，所以到目前為止還沒有結算，沒有追討問題。本報資料照片

疫情期間，健保署提撥給醫療院所的暫付款，近期不少醫療機構收到健保署發文詢問，該暫付款是否要分期償還，若要分期償還，依法須加計5％的利息，讓不少醫師砲轟健保署「土匪」根本是高利貸，衛福部次長石崇良今表示，利息會採取特別預算的利息補貼方式，請各醫院不用過度緊張。

新冠肺炎疫情衝擊民眾就診意願，醫院、診所收入稅減，健保署為協助醫院度過難關，比照去年年度給付費用，作為「暫付款」提撥給醫療機構使用，若醫療院所沒有達到核付標準，差額須繳回給健保署，近期醫療院所皆收到健保署的「分期攤還意向調查回條」。

內容為本機構申請分期攤還109年1月至8月「COVID-19（新冠肺炎）疫情期間提升暫付金額方案」核付費用於109年上半年總額結算之追扣補付作業抵扣後剩下款項辦理分期攤還需求，並依「全民健康保險醫療費用欠費分期攤還作業須知」按民法法定利率自109年12月24日起加計利息（5％）。

讓不少醫師批評，平安夜之前，若沒有分期攤還費用，就得加收5％利息，根本就是高利貸，健保署根本就是土匪。

石崇良表示，因應疫情的關係健保有些暫付一些費用，讓醫療院所有足夠周轉金，但是依據實際服務量結算，根據各層級醫療院所的共識，西醫診所是全年結算，所以到目前為止還沒有結算，沒有追討問題。

至於醫院的部分，經過醫院團體共識，先結算1到8月，9月後恢復正常撥付情況，至於1到8月結算下來，有些醫院有溢發的情形，會給醫院分期付款的方式，利息會採取特別預算的利息補貼方式，請各醫院不用過度緊張。

健保 疫情 新冠肺炎

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