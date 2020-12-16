北榮血清調查估過內萬人有抗體 石崇良：不能這樣推論
台北榮總病理檢驗部完成我國萬人血清學調查，找到11人帶有抗體，並以此推估台灣整體血清抗體陽性率為萬分之五，等於台灣約有1萬1800名國人已有抗體，該成果於10月發表於醫學期刊《刺胳針區域健康－西太平洋》；對此，衛福部次長石崇良表示，此項研究並非是傳統典型的流行病調查，並非是社區隨機採檢，因此無法運用此方式回推整個社區的盛行率。
石崇良今代表衛福部長陳時中出席立院衛生環境委員會，針對北榮的研究，接受媒體採訪時表示，該研究有循正常的人體研究規定，提具計畫經過倫理審查委員會通過後依法執行。
不過，該研究調查並不是傳統典型流行病學調查，是門診病人的檢驗，檢驗的對象不是社區隨機採樣，檢測對象也沒有排除是否曾去過國外回國居家檢疫、集中檢疫的對象等。
因此，此項研究沒辦法解讀是採檢的對象可否代表社區感染，或是被採檢者是否有與確診者密切接觸者，石崇良表示，這些細節都沒有詳細呈現在報告裡頭，所以有難以透過此，再外推社區裡面的盛行率。
他強調，流行病學有其方法學，無法直接概括性地推論，學術有研究的自由，只是研究的結果要提供大眾解讀就必須要非常小心。
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