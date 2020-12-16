快訊

「蔣來梁走」 中芯CEO梁孟松辭呈全文曝光

英雄獵人找到迷蹤40天邱男 邱姊：將當面奉上50萬獎金

北榮血清調查估過內萬人有抗體 石崇良：不能這樣推論

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
衛福部次長石崇良表示，此項研究並非是傳統典型的流行病調查，並非是社區隨機採檢，因此無法運用此方式回推整個社區的盛行率。本報資料照片
衛福部次長石崇良表示，此項研究並非是傳統典型的流行病調查，並非是社區隨機採檢，因此無法運用此方式回推整個社區的盛行率。本報資料照片

台北榮總病理檢驗部完成我國萬人血清學調查，找到11人帶有抗體，並以此推估台灣整體血清抗體陽性率為萬分之五，等於台灣約有1萬1800名國人已有抗體，該成果於10月發表於醫學期刊《刺胳針區域健康－西太平洋》；對此，衛福部次長石崇良表示，此項研究並非是傳統典型的流行病調查，並非是社區隨機採檢，因此無法運用此方式回推整個社區的盛行率。

石崇良今代表衛福部長陳時中出席立院衛生環境委員會，針對北榮的研究，接受媒體採訪時表示，該研究有循正常的人體研究規定，提具計畫經過倫理審查委員會通過後依法執行。

不過，該研究調查並不是傳統典型流行病學調查，是門診病人的檢驗，檢驗的對象不是社區隨機採樣，檢測對象也沒有排除是否曾去過國外回國居家檢疫、集中檢疫的對象等。

因此，此項研究沒辦法解讀是採檢的對象可否代表社區感染，或是被採檢者是否有與確診者密切接觸者，石崇良表示，這些細節都沒有詳細呈現在報告裡頭，所以有難以透過此，再外推社區裡面的盛行率。

他強調，流行病學有其方法學，無法直接概括性地推論，學術有研究的自由，只是研究的結果要提供大眾解讀就必須要非常小心。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

加強口腔健康宣導 立委提52台改「政府台」

福音！今年底頒布新特管辦法 擬有條件開放異體細胞治療

萊豬赴美查廠跳票？陳時中日前承諾 次長改口非必要

陳時中說秋鬥不見得有5萬人 侯友宜：有人是沉默的多數

相關新聞

北榮血清調查估過內萬人有抗體 石崇良：不能這樣推論

台北榮總病理檢驗部完成我國萬人血清學調查，找到11人帶有抗體，並以此推估台灣整體血清抗體陽性率為萬分之五，等於台灣約有1...

新聞眼／疫苗祕密 變包裹糖衣的劇毒…

日本、香港、南韓陸續公布新冠疫苗採購進度，台灣卻是隱晦到極點，向來以資訊公開自豪的指揮中心，在處理疫苗採購一事卻遲遲不公...

陳時中不能說的祕密？ 專家：千萬劑疫苗押寶AZ「不見得好事」

指揮中心口袋中到底有那些疫苗？衛福部長陳時中昨天表示，預計兩周內將有更明確的訊息跟國人報告；指揮中心發言人莊人祥昨態度曖...

專家：鼓勵研究 提供防疫關鍵

國內疫情控制得宜，但多次出現輸出病例，彰化縣衛生局與台大公衛學院「萬人檢測計畫」顯示，陽性率為萬分之八點三，因涉及倫理審...

北榮血清疫調 推估逾萬國人可能有抗體

台灣新冠肺炎無症狀感染者的比率和盛行率，不再是未知數。北榮病理檢驗部完成萬人血清學調查，找到十一人帶有抗體，推算台灣整體...

北榮萬人血清調查曝光 學者：指揮中心應鼓勵學者研究

國內疫情控制得宜，但多次出現輸出病例，彰化縣衛生局與台大公衛學院「萬人檢測計畫」顯示，陽性率為萬分之八點三，因涉及倫理審...

台北榮總萬人血清調查 估全台1萬1800人有抗體

台灣新冠肺炎無症狀感染者的比率和盛行率，不再是未知數。北榮病理檢驗部完成萬人血清學調查，找到十一人帶有抗體，推算台灣整體...

組團出國打新冠疫苗 指揮中心允許：但染疫失去領補償資格

新冠肺炎疫苗是解封疫情希望，不少台商因疫情只能待在台灣無法出國工作，指揮中心保守預估明年中前可接種，據媒體報導，有廠商提...

高雄加強防疫！移工入境檢疫14天需持陰性報告才能上工

高雄市長陳其邁今天主持「嚴重特殊傳染性肺炎」應變會議，高雄除錄製4國語言宣導短片，提醒出入八大類場域佩戴口罩，即日起提高...

再暫緩印尼移工入境？ 指揮官陳時中明宣布會議結果

指揮中心今再度公布，我又增兩名新冠肺炎確診個案，都是東南亞移工，日前宣布暫緩印尼移工入境兩周，禁令將至本周五到期，指揮官...

進口新冠肺炎疫苗 陳時中：2週內將有明確訊息

衛生福利部長陳時中今天上午出席活動時表示，購買新冠肺炎疫苗一事尚未確認，這兩個禮拜將有更明確的訊息，很多管道都在嘗試進行...

增兩例是東南亞移工 新冠病例持陰性證明出關前確診

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日公布，國內新增2例境外移入新冠肺炎確定病例，分別為菲律賓籍30多歲女性移工(案742...

熱門新聞

統編案延燒！名嘴：蘇貞昌彷彿當年的韓國瑜

網管法若通過 孫大千：民進黨還有臉去聲援香港民主？

台灣學術報告支持萊豬有毒 醫師：即使被查水表也要說

蔡英文宜蘭黨務座談 綠營下屆縣長參選人幾乎是他

北榮血清疫調 推估逾萬國人可能有抗體

台北榮總萬人血清調查 估全台1萬1800人有抗體

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。