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告別2020！明年元旦起 多項農業新制搶先看

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
稻農4個期作中最多只能選擇3個期作交公糧或領稻作直接給付金，即4個期作最少需1個期作申報種植水稻以外作物，或辦理生產環境維護措施，預估平均年約減少2萬公頃，可適度調減稻作面積。本報資料照片
稻農4個期作中最多只能選擇3個期作交公糧或領稻作直接給付金，即4個期作最少需1個期作申報種植水稻以外作物，或辦理生產環境維護措施，預估平均年約減少2萬公頃，可適度調減稻作面積。本報資料照片

還有半個月即將揮別2020年，明年元旦起，農委會多項新制，本報記者整理如下。

農民退休儲金制度

未滿65歲農民自願每月提繳一定金額，政府則提繳相同金額，共同存於農民退休儲金個人專戶。農民於年滿65歲後，以個人專戶本金及累積收益，依平均餘命計算，按月定期發給退休儲金。

●國中小營養午餐加碼補助使用溯源食材

學校午餐使用國產可溯源食材，並將學校午餐食材補助由每餐3.5元提高至6元，確保國中小學童吃到來源明確、優質安全的國產農產品。

●稻作四選三措施

稻農4個期作中最多只能選擇3個期作交公糧或領稻作直接給付金，即4個期作最少需1個期作申報種植水稻以外作物，或辦理生產環境維護措施，預估平均年約減少2萬公頃，可適度調減稻作面積。

●瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案

林務局實施「瀕危物種生態服務給付」及「重要棲地生態服務給付」2類別。前者針對農地友善、自主通報與巡護監測工作實施獎勵給付；後者對地維護、棲地營造及瀕危植物生育地成效等以疊加概念進行給付。

●具生產性私有林限制採伐補償方案

根據「具生產性私有林限制採伐補償要點」，未來若有私有林地及出租造林地因為環境敏感及受保護動植物緩衝帶而遭受限制伐採，政府將可以每公頃2萬元補償林農。

●刺網漁業漁具標示措施

「刺網漁業漁具標示措施」實施，攜帶未標示刺網網具出港者，依規定處3萬元以上15萬元以下罰鍰；網具流失未通報遭拾獲者，依規定處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

農民 農委會 營養午餐

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