北部雨到何時？ 彭啟明：明後天短暫空檔 至少到明年初

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，今天北部持續有雨，但預期明天、周五有短暫空檔，雨勢及範圍都會減少，可以把握。如果不注意，一定會覺得每天都在下雨，而且至少持續會到年底或明年初。

今天天氣和昨天類似，持續在東北季風的影響之下，天氣風險公司分析師賴忠瑋在「氣象主播賴忠瑋」臉書粉絲專頁表示，苗栗以北和東半部的雲量較多，其中的桃園以北、宜蘭和北花蓮的雲層較厚，容易有陣雨，新竹和苗栗附近則是屬於中高層的雲系，雖然雲量偏多，但是降雨機率不高，東部的南花蓮到台東則是屬於迎風面所形成的低層地形雲，要留意有局部短暫陣雨或飄雨。台中以南則相對較晴朗穩定。

今天溫度和昨天沒有太明顯變化，北部和東北部仍然比較濕冷，清晨北部和東北部的都會區低溫約13到15度，白天則因為雲量偏多，增溫幅度不大，桃園以北和東北部高溫僅16到18度，新竹和苗栗僅約18到19度。

中南部則要注意日夜溫差大，清晨中部都會區約17度，南部約19到21度，郊區比都會區再低一到兩度，因為可見陽光，預計中午台中到嘉義可上升到約23到24度，台南、高雄則有25度，屏東有27度。花蓮和台東則比較濕涼，清晨約18到19度，白天高溫則可上升到21到24度。

他說，預計目前影響台灣的東北季風和冷空氣，在明天會逐漸減弱，短暫的空檔可到周五，期間溫度可小幅回升一到兩度，水氣也會減少，不過迎風面的北部和東北部雲量仍然偏多，有局部短暫陣雨，只是雨勢可望會略減少。

賴忠瑋說，周五晚上將再有一波東北季風及冷空氣南下，而且會持續影響到下周二，預計這波冷空氣強度和目前這波類似，不過要留意的是，這波冷空氣影響期間，會比較容易下雨，因為水氣可能會比較多。

賴忠瑋表示，周五下半天起，南方的菲律賓附近水氣逐漸增加，並往台灣飄來，將會造成迎風面的北部和東部容易有雨，南部和東南部甚至也會有局部零星短暫陣雨或飄雨的機會。只是這波水氣的變動性比較大，台灣在水氣影響範圍的邊緣，如果位置稍有偏差，就影響不太到了。預計下周二起台灣附近的水氣將逐漸減少，冷空氣也會慢慢減弱。