北北基宜大雨特報！ 吳德榮：周五晚又有東北季風南下

中央氣象局發布大雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸、宜蘭地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區慎防坍方及落石。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至明天清晨迎風面桃園以北及東半部有局部雨，新竹多雲、苗栗以南則為晴時多雲；北海岸、北部山區及東北部有較大雨勢。

冷空氣影響，今天北台灣持續濕冷，其他地區早晚冷；今晚明晨北台再探低溫，約在12、13度左右，要注意保暖。今天北部12至17度、中部14至24度、南部15至26度、東部14至24度。

他說，明天白天起冷空氣漸減弱、氣溫稍回升，北台仍濕冷；降雨範圍略減小，大台北及東半部有仍局部短暫雨，桃園以南晴時多雲。周五有短暫空檔，各地多雲時晴，氣溫續回升；僅東半部偶有局部短暫雨。

他表示，周五晚再一波東北季風開始南下，天氣轉變，周六至下周二氣溫下降、北台灣持續濕冷；北部、東半部有局部雨。期間模式模擬有南方中層水氣北上，為南部地區、中部山區帶來局部零星降雨的機率；不過，模擬也不斷的調整，代表其不確定性頗大，需持續觀察。