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影／嘉義獵龍集團自製彈弓 捕獲近百隻「生態通緝犯」
外來物種綠鬣蜥在嘉義縣八掌溪沿岸快速繁殖，近期有網友組成團隊用彈弓圍捕，將獵捕的照片及影片貼上網，綠鬣蜥躺在地上彷彿通緝犯，引發網友熱議；團隊成員袁安男說，近期已捕獲綠鬣蜥超過200隻，研判正值綠鬣蜥繁殖期，「抓不勝抓」。
袁安男說，綠鬣蜥常出沒嘉義縣永欽橋一帶，晚上開燈一照便可發現上百隻，他自組團隊抓捕，到現場後用彈弓及鋼珠瞄準射擊，將綠鬣蜥打暈，再用膠帶捆起來，有些分送朋友食用，或送到消防局讓相關單位處理。
袁安男說，一般來說綠鬣蜥不會主動攻擊人，但若打草驚蛇，綠鬣蜥會甩尾、咬人，且牠們爪子跟老鷹一樣利，一不小心就會受傷，要消毒治療。
袁安男說，一隻成年綠鬣蜥一次可生約30隻小綠鬣蜥，抓不勝抓，尤其在八掌溪沿岸，雜草叢生，綠鬣蜥大量出沒，其他如永欽橋一帶的水上鄉，還有上游的中埔鄉都曾出現綠鬣蜥蹤影。
袁安男表示，他成立「彈弓射魚團」，是因常接獲菜農通報綠鬣蜥偷吃菜，損失慘重，為了生態平衡、替農民除害，不定時會去捕捉。
目前台灣已將綠鬣蜥列入有害生態環境的物種之一，有飼養綠鬣蜥民眾都必須向縣政府申請登記，違者將處1萬元以上5萬元以下罰款。
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