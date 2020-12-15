各地空品恢復平常型態 環保署今晚解除境外霾害影響

環保署今晚表示，來自中國大陸的境外汙染影響自昨晚持續減緩，各地空氣品質逐漸恢復平常型態，因此解除本次境外汙染物影響提醒，西半部目前恢復平常東北風影響型態，各項汙染物均已呈下降趨勢，各地空氣品質多為良好至普通等級。

環保署指出，來自中國大陸的霾害從前晚至昨日影響全台，下風處的雲嘉南及高屏地區受東北季風挾帶污染物由西北往東南傳輸並累積影響，本次霾害影響最高濃度為馬祖站14日3時為每立方公尺113微克、橋頭站14日10時達102微克。

環保署預報，今起未來3日受東北季風持續影響，且中國汙染物目前尚無明顯累積情形，各地空氣品質多為良好至普通等級。

針對此次境外汙染，環保署說，與各地環保局12月11日即超前啟動各種空汙減排應變機制，截至今日上午9時，透過經濟部與台電公司協調協和、麥寮、台中及興達等電廠共降載電量達5萬6718.1萬度，換算硫氧化物減量123.6公噸，氮氧化物減量150.8公噸，懸浮微粒減量15.7公噸。

各地方政府依規定成立應變或防制指揮中心，合計共執行426家工廠稽查、228家工廠配合減排、露天燃燒巡查75次、營建工地巡察178處、道路洗掃長度達2817.2公里、餐飲業巡查91家次、河川裸露地稽巡查22次、路邊攔檢7676輛，加強宣導防護措施153項。