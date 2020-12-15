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86歲黃春明獲書展大獎小說獎 「受到鼓勵就來勁！」

聯合報 / 記者陳宛茜／ 台北即時報導
86歲的黃春明以小說「秀琴，這個愛笑的女孩」獲第14屆台北國際書展大獎小說獎，相當開心。記者陳宛茜／攝影
86歲的黃春明以小說「秀琴，這個愛笑的女孩」獲第14屆台北國際書展大獎小說獎，相當開心。記者陳宛茜／攝影

2021台北國際書展大獎今天揭曉，86歲的黃春明以再現鄉土文學的「秀琴，這個愛笑的女孩」(聯合文學出版)獲小說獎。他致詞時戲稱自己是「老孤獨」，「老孤獨拼命寫，很有意思」；還說「老人跟小孩一樣，受到鼓勵就來勁」，暗示未來將繼續寫下去。

台北國際書展大獎分為小說、非小說、兒童及青少年、編輯等四組。主辦單位表示，今年總件數達718件，較去年650件大幅成長。

小說獎得主三位橫跨老中青。漫畫家PAM PAM LIU得獎作「瘋人院之旅」以圖像書寫長篇小說，創下圖像小說拿下書展大獎小說獎的首例。PAM PAM LIU致詞時表示，這是她首次獲獎，想跟小時候的自己說「你很勇敢，謝謝你讓我成為現在的我。」

郭強生以結合音樂的「尋琴者」獲獎。他表示，這本書交稿給木馬出版社之後，製作期長達六個月。因為純文學人口減少，出版社希望讓文學作品「用更好的方式存在」，也為純文學創作者加油。

「有年輕創作者繼續投入，讓我感到安慰。」黃春明表示，他因癌症進行六次化療，「生命到了一個臨界點」，必須待在家「變成老孤獨」，卻因此有時間書寫過去未下筆的靈感。得獎作「秀琴，這個愛笑的女孩」就是這樣的例子。他瀟灑表示，如果在書寫的過程中「走了」，「死得其時」。

相較於小說獎得主橫跨老中青，非小說獎得主則涵蓋港中台。香港小說家韓麗珠以記錄香港抗爭點滴的「黑日」獲獎。人在香港的她以錄音表達感想，感謝台灣作為兩岸三地「保持言論自由的地方」。而她經過這一年的書寫，確信「無論是甚麼樣的殘酷和災難，只要寫下來，所有事情都具有意義」。

旅居海外的大陸作家蘇曉康以「鬼推磨：中國魔幻卅年」獲獎，以預錄影片發表得獎感言。他表示，卅多年來書籍都在台灣發表，「台灣是我文字的歸宿」。「鬼推磨」描述極權體制下大陸經濟起飛對歐美產生的影響，他希望未來能發行英文版。台灣插畫家陳沛珛則以「暫時先這樣」獲獎。

華裔作家蘇曉康獲第14屆台北國際書展大獎非小說獎，以影音越洋發表感言。記者陳宛茜／攝影
華裔作家蘇曉康獲第14屆台北國際書展大獎非小說獎，以影音越洋發表感言。記者陳宛茜／攝影
86歲的黃春明以小說「秀琴，這個愛笑的女孩」獲第14屆台北國際書展大獎小說獎，相當開心。記者陳宛茜／攝影
86歲的黃春明以小說「秀琴，這個愛笑的女孩」獲第14屆台北國際書展大獎小說獎，相當開心。記者陳宛茜／攝影

香港 孤獨

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