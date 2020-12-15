蜂農為蜜源引進大花咸豐草 農業局盼勿蔓延

被認為是「恰查某」（台語）的大花咸豐草被當蜜源植物，有段蜂農尋求蜜源往事，但新北市政府農業局說，為避免蔓延，民眾在野外應留意衣物避免被「鬼針」附身，以免四處傳播。

住新北市蘆洲區的李秀芬告訴中央社記者，大花咸豐草強韌生命力，成為威脅本土花草外來入侵者，也讓她想起家族故事。

李秀芬說，阿公李炳生日治時代創立養蜂場，父親李錦洲從小學習技能與管理，民國50年代接管養蜂事業，之後台灣逐漸邁向工業化，許多農地變工廠，蜜蜂賴以維生的蜜源植物大量消失。

李秀芬表示，李錦洲憂心忡忡，在與日本養蜂業界交流，及參加日本辦的世界養蜂大會過程中，得知沖繩有蜜源植物四季開花，可彌補台灣冬季蜜源不足問題，就帶回台灣在自家農田試種；家中那片田滿滿小白花，黑黑細細種子像針一樣。

李錦洲當時固定搭中興號客運去台中開會，李秀芬說，「老爸就會開窗沿著高速公路撒種子，希望能增加蜜源」，挽救台灣蜂農經濟來源。

李秀芬說，當時還沒生態浩劫觀念，父親初心也是希望挽救台灣產業。父親過世後，蜂友們感念父親貢獻台灣養蜂事業，曾向行政院農業委員會提議將大花咸豐草稱為「錦洲草」。

不過，曾有媒體報導，大花咸豐草大量繁殖，壓縮本土植物生存空間，民眾憂心忡忡，希望農政單位清除。

農業局表示，大花咸豐草屬外來種，適應力強、繁殖力旺盛，秋冬季仍正常成長，致各荒野空地可見大量存在，屬歸化型強勢雜草，已在民眾生活環境周圍蔓生叢聚。

大花咸豐草俗稱「大花鬼針草」，葉對生，有柄，為三出複葉或五葉，小葉卵形至卵狀披針形。四季都開花，頭狀花序腋出或頂生，外圍舌狀花白色，管狀黃色花聚生中間。瘦果黑褐色，長橢圓形，具針刺狀冠毛2到3枚。