氣喘用藥有迷思 只用短效吸入劑緩解恐惡化

入冬是氣喘好發時節，醫師今天提醒，常見患者對用藥有錯誤迷思，如習慣自行購買短效急救吸入劑緩解急性發作，但沒改善發炎，輕忽治療，可能釀成大禍。

氣喘嚴重發作，可能會要人命。台中榮民總醫院呼吸加護中心主任傅彬貴在記者會分享，56歲氣喘患者袁先生，雖在診所開立氣喘保養藥物，但每當氣喘發作時，仍習慣自行購買短效急救吸入劑緩解症狀，長年未正確診治。

傅彬貴說，但袁先生一次氣喘急性發作，由診所轉到中榮急診，差點因呼吸衰竭而插管。這樣的案例故事在台灣不算少見。還有另一名病友，也是長期仰賴短效急救吸入劑，結果一次冬季洗澡突然遇到熱空氣而急性發作，後果也很嚴重。

為了降低氣喘病友急性發作、嚴重到急診、住院風險，藥廠與醫界合作推動「健康肺氣喘卓越計畫」，透過形成照護群組、病友在診所定期追蹤，落實雙向轉診，提升氣喘病人照護品質。

診所協會全國聯合會理事長塗勝雄表示，台灣的氣喘患者死亡率是國際最低，但住院率並沒有下降很多。這與台灣病友用藥習慣有關，很多人喘起來就噴短效緩解藥，忽略平常用藥或沒使用吸入型類固醇，這是惡化主因。

塗勝雄說，因短效緩解藥物只是讓氣管從收縮變擴張，但藥效過了，又會收縮，發炎並沒有改善，一定要改善發炎才能控制氣喘。透過氣喘卓越計畫，目前短效急救吸入劑整體使用已經降低達25%。

台灣胸腔暨重症加護醫學會暨呼吸道事務委員會主委王鶴健表示，達到良好的氣喘控制才能真正降低住院急診及死亡率，學會已修訂氣喘照護指引，於治療策略中提出「不建議」單獨使用短效急救吸入劑，避免病患過度依賴而錯失氣喘診治機會。

博新小兒科家醫科診所院長許惠春表示，全台約有1成民眾罹患氣喘，多數是幼兒期就會發作，但有些人可能因長大後居住環境改變、空氣污染、養育寵物等因素，也可能成年之後才發病。

許惠春說，悶、咳、痰、喘都是氣喘的症狀，到喘已經很嚴重，如果到很嚴重發作才就醫，可能就會住院、嚴重會死亡。如果民眾覺得常有咳嗽、喉嚨有痰，應就醫檢查。

有氣喘的民眾，也可加入照護網絡，除了電子化平台能幫助個案管理，醫師能視病患症狀轉診至醫院評估並調整藥物，穩定控制後再轉回診所依最新處方繼續照護病患，病患能獲得雙主治醫師的照顧，在診所也能得到相同的藥物治療，提高病患的正確治療與回診率，降低急診風險。