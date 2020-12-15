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嘉惠金門鄉親！華信航空金門航線即日起放大機型

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
華信航空為擴大服務金門鄉親，今天表示，即日起金門-台北航線，除原先ATR72-600外，將放大機型以噴射客機來服務金門鄉親。圖／華信航空提供
華信航空為擴大服務金門鄉親，今天表示，即日起金門-台北航線，除原先ATR72-600外，將放大機型以噴射客機來服務金門鄉親。圖／華信航空提供

華信航空為擴大服務金門鄉親，今天表示，經整合華航集團機隊資源，自即日起華信航空金門-台北航線，除原先ATR72-600外，將放大機型以噴射客機來服務金門鄉親，包括104人座的E190、158人座的B738及180人座的A320噴射客機，每天可提供的機位數由原先1540個座位，增為2400個座位。

據了解，華信航空原以70人座的ATR72-600飛機執行金門-台北、金門-台中航線飛航服務，得知不少金門鄉親都不愛搭乘小飛機，為擴大服務，自即日起華信航空金門-台北航線，除原先ATR72-600外，將會放大機型以噴射客機來服務金門鄉親。

華信航空金門-台北航線每日飛航7班、金門-台中 每日飛航4班往返，未來將視市場運能需要，機動性增飛班次，提供金門航線充裕的航班及增加座位數。另外，為帶動國內旅遊熱潮，華信航空同時搭配台北市政府推出安心旅遊3.0補助方案，無論是自由行旅客補助或團客團費旅遊補助，都可申請新台幣1,000元的旅遊補助。

華信航空特別與金門當地旅遊業者共同合作推出自由行套裝行程，凡搭乘華信航空班機入住台北市五星級酒店，即可享受頂級的設施服務。

金門 華信 航線

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