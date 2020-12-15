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宜蘭連續降雨 多項農作達災害現金救助標準

中央社 / 宜蘭縣15日電

宜蘭縣政府今天表示，因10月、11月接連不斷雨勢，導致縣內生產的大豆、香瓜、金柑、柳橙、青蔥與紅龍果，都已達到農業天然災害現金救助標準。

受東北季風影響，10月、11月宜蘭地區大小雨勢幾乎不間斷，下到讓宜蘭人心煩。網友開玩笑說，「不要問我宜蘭下了幾天雨，要問有幾天沒有下雨」；「蘭陽平原好久沒有見到太陽，已變成『難陽平原』」。

也有人形容，「宜蘭下雨下到人要發霉了」、「老天爺要把水全倒在宜蘭嗎？」；婦女們也抱怨，洗好的衣服都晾不乾，也不敢洗厚重衣物，髒衣褲越積越多，除濕機運轉不停，除濕機與雨鞋可能在宜蘭賣最好。

中央氣象局宜蘭氣象站表示，宜蘭市區今年10月下21天的雨，月降雨量621毫米；11月下23天，月降雨量483毫米。氣象站自1935年設站以來，曾在1974年12月單月中，有30天降雨天數，近來相關雨勢情況尚未打破紀錄。

宜蘭連續降雨，除造成縣民生活不便、一度造成縣內省道落石坍方，也造成許多農作物受損，農民欲哭無淚。

宜蘭縣農業處統計，受連日降雨影響，縣內蘇澳鎮生產的大豆，壯圍鄉的香瓜，員山鄉的紅龍果，冬山鄉的金柑，三星鄉的青蔥、紅龍果，大同鄉的柳橙，都已達到現金救助標準。

三星地區農會紅龍果產銷班長林君毅告訴中央社記者，紅龍果根部除怕積水造成的水菌感染，果實表皮也怕雨水過多，產生發黑與發霉，無法賣出；紅龍果若以他有機栽培方式耕種，一個月約有一次收成，但受到連續兩個月雨勢不斷影響，已經造成9成產量損失，如今只能祈求宜蘭早日放晴。

紅龍果 除濕機 雨量

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