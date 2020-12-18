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神複製日本行，在台灣能一秒偽出國到日本。

撰文 / 曾俊林

4大行程，藥妝血拼、拍美照通通有!

因為疫情關係，今年出國夢已經確定泡湯了，除了只能在台灣、離島遊玩外，其實台灣人最喜歡去的日本，在台灣也能玩「偽出國」，專業旅日達人就整理出四大行程，讓大家在台灣，也能如同在日本般血拼、拍美照，最重要是到藥妝店採買，買到正統日本進口的商品。

行程一、感受日本風寺廟之旅
桃園神社事務所是台灣光復初期的日本神社被遺忘的一座神社，後期因遭破壞被改建成忠烈祠，仍然保留著不少日本神社的風貌，如鳥居、碑文，更富有神社的空間概念設計，與日本京都西陣錢湯咖啡很像，而圓山護國禪寺則與京都建仁寺很像、苗栗通霄神社，更神似日本的各種大大小小神社

台灣也有日本神社，打卡就像在日本。左圖/桃園神社事務所，右圖/京都西陣錢湯咖啡。 圖擷取自網路
台灣也有日本神社，打卡就像在日本。左圖/桃園神社事務所，右圖/京都西陣錢湯咖啡。 圖擷取自網路

行程二、賞花之旅
目前明年第一季，可能出國的機會還很渺茫，但台灣也有媲美日本的賞花景點，北投三層崎公園被打造成最夢幻的台版富良野，園區裡還有童趣的藝術裝置及彩虹花海、林口竹林寺保留民間建築藝術的精華，木雕、石刻與淺草寺也很雷同，當櫻花綻放時，到林口竹林寺，根本就是像是飛日本拍櫻花。

北投三層崎公園(左圖)堪稱台灣版的富良野(右圖)。 圖擷取自網路
北投三層崎公園(左圖)堪稱台灣版的富良野(右圖)。 圖擷取自網路

行程三、美食之旅
不少日本有的餐廳，台灣也有，譬如日本當紅的拉拉熊餐廳台灣也有，彷彿一秒飛到東京，感受日本原汁原味的美食與設計，讓你邊吃邊玩，充斥著日式的可愛與感受日本風情。

台北大安區的拉拉熊餐廳比照日本，好吃又好拍。左圖/台灣拉拉熊餐廳，右圖/日本拉拉熊餐廳。 圖擷取自網路
台北大安區的拉拉熊餐廳比照日本，好吃又好拍。左圖/台灣拉拉熊餐廳，右圖/日本拉拉熊餐廳。 圖擷取自網路

行程四、藥妝店血拼之旅
不僅能買到日本進口的食品零食，藥妝區內更有讓你不必飛日本，也買得到日本銷售第一名的武田「合利他命EX PLUS強效錠」，現在台灣藥妝店也都能買到，讓人可以盡情採購。

台灣藥妝店買到的「合利他命EX PLUS強效錠」，同樣是日本原裝進口、與日本成分相同，因為是進口藥物，台灣主管機關也會把關、品質有保障，加上眾多通路，購買也變得更加便利，省下的機票錢及時間，不用特意去日本，也能在台灣買好買滿。

在台灣就有日本原裝進口的藥妝，不用飛出國也能購買。左圖/台灣松本清，右圖/日本藥妝店。 圖擷取自網路
在台灣就有日本原裝進口的藥妝，不用飛出國也能購買。左圖/台灣松本清，右圖/日本藥妝店。 圖擷取自網路

C-APROM/TW/AEP/0013 NOV 2020
衛署藥輸字第025431號，北市衛藥廣字第109120070號

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