神複製日本行，在台灣能一秒偽出國到日本。
4大行程，藥妝血拼、拍美照通通有!
因為疫情關係，今年出國夢已經確定泡湯了，除了只能在台灣、離島遊玩外，其實台灣人最喜歡去的日本，在台灣也能玩「偽出國」，專業旅日達人就整理出四大行程，讓大家在台灣，也能如同在日本般血拼、拍美照，最重要是到藥妝店採買，買到正統日本進口的商品。
行程一、感受日本風寺廟之旅桃園神社事務所是台灣光復初期的日本神社被遺忘的一座神社，後期因遭破壞被改建成忠烈祠，仍然保留著不少日本神社的風貌，如鳥居、碑文，更富有神社的空間概念設計，與日本京都西陣錢湯咖啡很像，而圓山護國禪寺則與京都建仁寺很像、苗栗通霄神社，更神似日本的各種大大小小神社
行程二、賞花之旅目前明年第一季，可能出國的機會還很渺茫，但台灣也有媲美日本的賞花景點，北投三層崎公園被打造成最夢幻的台版富良野，園區裡還有童趣的藝術裝置及彩虹花海、林口竹林寺保留民間建築藝術的精華，木雕、石刻與淺草寺也很雷同，當櫻花綻放時，到林口竹林寺，根本就是像是飛日本拍櫻花。
行程三、美食之旅不少日本有的餐廳，台灣也有，譬如日本當紅的拉拉熊餐廳台灣也有，彷彿一秒飛到東京，感受日本原汁原味的美食與設計，讓你邊吃邊玩，充斥著日式的可愛與感受日本風情。
行程四、藥妝店血拼之旅不僅能買到日本進口的食品零食，藥妝區內更有讓你不必飛日本，也買得到日本銷售第一名的武田「合利他命EX PLUS強效錠」，現在台灣藥妝店也都能買到，讓人可以盡情採購。
台灣藥妝店買到的「合利他命EX PLUS強效錠」，同樣是日本原裝進口、與日本成分相同，因為是進口藥物，台灣主管機關也會把關、品質有保障，加上眾多通路，購買也變得更加便利，省下的機票錢及時間，不用特意去日本，也能在台灣買好買滿。
C-APROM/TW/AEP/0013 NOV 2020衛署藥輸字第025431號，北市衛藥廣字第109120070號
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