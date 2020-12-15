嫌橘子太酸？ 專家「1撇步」瞬間變超甜

每年秋冬是吃橘子的季節，橘子多汁又富含維他命C，是不少人喜歡吃的水果，但有時不免會吃到特別酸的橘子，日本專家就分享小撇步，簡單幾個步驟就能讓橘子瞬間變甜。

日本電視節目《新！生活好吃驚》日前分享橘子的相關知識，水果店老闆杉村和夫表示，準備一鍋約40℃熱水，不需要剝橘子皮，把橘子整顆泡在熱水裡10分鐘，就會讓橘子果肉內的「檸檬酸」被熱水分解，也因為酸味被分解掉，橘子的甜味就會更加突出。

若想追求口感更好的橘子，可以把泡過熱水的橘子，再泡進冰水或冷水裡，藉由熱漲冷縮的效果，能在剝橘子皮時，輕易的把果肉表面的白絲去除，吃起來口感會更為爽口滑嫩，節目也稱，讓橘子變好吃的「小撇步」只有約3成日本人知道。

許多人討厭吃橘子果肉上的白絲，據了解，橘子果肉上的白絲，其實叫做「橘絡」或「白絡」，富含豐富的膳食纖維，具有通絡化痰的功用，還能增加飽足感，且有助於控制進食後血糖上升的速度，因此若排除口感問題，食用橘子的白絡有助於身體健康。