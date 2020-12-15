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南迴鐵路電氣化12月23日全線通車 破碎邊坡已做加固

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
南迴電氣化履勘專列EMU800通過金崙車站。圖／台鐵局提供
南迴電氣化履勘專列EMU800通過金崙車站。圖／台鐵局提供

南迴線終於要全線電氣化！被視為南迴鐵路電氣化最後一哩路的枋寮至知本間，預訂23日完成環島鐵路電氣化通車。交通部鐵道局說，目前電氣化工程已依程序完成相關測試、檢查及進行履勘作業。針對猴硐瑞芳段近日大規模坍方，南迴線邊坡是否安全，鐵道局說，地質不穩定用地錨，失效的也重新做加固。

鐵道局說，鐵路電氣化為我國經濟建設重要的一環，亦是台鐵快捷化的關鍵要素。民國60年至104年間環島鐵路陸續電氣化通車，僅剩南迴鐵路知本潮州段尚未電氣化，「南迴鐵路台東潮州段電氣化工程」潮洲至枋寮段，已於去年12月電氣化通車，全台鐵路網僅南迴線（枋寮至知本間）尚未電氣化，交通部鐵道局依核定計畫於今年底達成電氣化目標。

鐵道局說，枋寮台東段11月28到29日完成履勘，昨天交通部來函履勘通過，可以營運通車。氣化完成代表台鐵全面改為電力，對節能減碳有很大幫助，再來因為有電力機車行車速度變快，普悠瑪駛進，柴電車跟電聯車機車交換可以省很多時間，預估高雄台東可以省29分鐘、高雄花蓮省37分鐘。

鐵道局說，電氣化通車目標已邁入最後的倒數計時，民眾即將能在南迴線搭乘普悠瑪等電力列車，享受馳乘快速、風景秀麗、舒適、安全、節能的運輸服務。南迴鐵路電氣化通車後，將再次帶動東部的觀光發展，尤以多良改線高架橋路段依山傍海，未來將會是南迴最美麗的風景路段，更是串起台灣環島鐵路電氣化幸福的最後一哩路，屆時旅客可全程搭乘快速、平穩、環保的電車，環遊全島。

鐵道局說，南迴線鐵路全長98.2公里，除多良至瀧溪間因隧道淨空不足須改線2.75公里外，其餘路段均於既有營運路線上辦理，需待深夜鐵路停止營運後方能進場施工，作業時間受限，且南迴鐵路地處公路無法到達之地，鐵路為唯一運輸施工人員、材料與機具的動線，增加如期通車的壓力，如今目標即將達成，感謝施工團隊與地方民眾的支持，能夠完成該項環島鐵路電氣化最後拼圖。

對於外界關心的邊坡問題，鐵道局說已對整個沿線邊坡橋樑隧道都進行補強，提高行車安全。原先邊坡是破碎地質，下雨容易有崩坍。針對邊坡，地質不穩定用地錨，失效的也重新做加固，整個邊坡補強南迴就做了50029平方公尺，預力地錨則做了10816支。

至於若屬於C級（相對穩定）邊坡是否會重新審視？鐵道局說102年整個沿線都探勘過，看是屬於甚麼級數，已經整個做改善。

交通部鐵道局說南迴鐵路電氣化進入倒數階段。記者曹悅華／攝影
交通部鐵道局說南迴鐵路電氣化進入倒數階段。記者曹悅華／攝影
南迴鐵路多良高架橋路段，依山傍海全台最美的海景鐵道。圖／台鐵局提供
南迴鐵路多良高架橋路段，依山傍海全台最美的海景鐵道。圖／台鐵局提供

鐵道 南迴線 環島

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