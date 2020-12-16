致下一代環境造夢者 聯華電子的永續新公式

撰文 / 張世杰

2020全球籠罩疫情，各界重新審視環境永續！半導體晶圓專工業界的領導者聯華電子，將節能減碳的收益，連年舉辦「綠獎」，一面自我減碳、另一面扶植NGO及青少年們，以「用得愈少、影響力愈大」新思維，鼓勵熱愛台灣土地的環境造夢者。

綠獎邁入第五屆，至今已陪伴全台30件生態保育計畫及青少年環境行動專案，今年評選結果出爐，獲獎計畫多元，從陸地的樹蛙、天上飛的鳥類到海洋珊瑚，可謂「陸、海、空」集結，也體現台灣豐富的生態環境。

父子齊心半夜考察 倡議「友善農耕」守護諸羅樹蛙

今年綠獎的「青少年環境行動獎」第一名，由黃乙恩團隊的「蛙愛溪口」奪下，才僅高中生的黃乙恩，在兼顧課業同時，跟著父親黃孝文及朋友們，大半夜進行田野調查、棲地營造、教育推廣等，守護台灣特有種諸羅樹蛙。

黃孝文表示，諸羅樹蛙於1996年被發現，喜好生活竹林，家鄉溪口有多達10餘處棲地，既是台灣特有種，又在身邊最熟悉的環境，計畫名稱「蛙愛溪口」取其諧音，也呼籲大家愛惜這份溪口寶貝。

但隨著竹筍價格低，不少竹林被剷除、改耕經濟農產，讓諸羅樹蛙面臨生存危機，在「蛙愛溪口」團隊倡議下，成功鼓勵一些筍園無農藥經營、開放民眾認購，黃孝文期許，購買無毒健康竹筍，也守護諸羅樹蛙，共創保育的雙贏。

今年綠獎「青少年環境行動獎」第一名，由黃乙恩團隊的「蛙愛溪口」奪下，希望守護台灣特有種諸羅樹蛙。 圖／「蛙愛溪口」指導老師黃孝文 提供
今年綠獎「青少年環境行動獎」第一名，由黃乙恩團隊的「蛙愛溪口」奪下，希望守護台灣特有種諸羅樹蛙。 圖／「蛙愛溪口」指導老師黃孝文 提供

勿讓窗戶變殺手 鼓勵跟上大國搶救鳥類大作戰

近年鳥類「窗殺」事件頻傳，讓各界開始發現，富有設計感、通透明亮的窗戶，可能變成鳥類殺手，台灣猛禽研究會的「窗殺調查防治與友善鳥類建築推廣」，獲今年綠獎「大型生態保育計畫獎助」。

台灣猛禽研究會救傷站主任王齡敏說，建築設計的趨勢，很多大樓採鏡面玻璃，鳥類飛行時誤判玻璃反射影像，導致撞上傷亡，雖然台灣沒有正式統計數據，但曾在網路發起民眾通報，就百餘件回報案例，食物鏈頂端的猛禽也難逃「窗殺」。

事實上，華人地區相關文獻稀少，反觀國外很早就關注，王齡敏舉例，美國已經修法，新大樓應有鳥類防撞設計；她說，協會也推廣DIY改造窗戶，可在玻璃裝設標籤貼、點陣圖，提醒鳥類別迎頭撞上，也感謝綠獎讓窗殺議題重新被看見。

台灣猛禽研究會發現，食物鏈頂端的猛禽也難逃「窗殺」，期待社會關注鳥類保育，計畫獲今年綠獎「網路人氣獎」。 圖／台灣猛禽研究會 提供
台灣猛禽研究會發現，食物鏈頂端的猛禽也難逃「窗殺」，期待社會關注鳥類保育，計畫獲今年綠獎「網路人氣獎」。 圖／台灣猛禽研究會 提供

聯電「減碳先驅者」 綠獎起源、永續起點

半導體晶圓專工業界的領導者聯華電子，在完成國內唯一經環保署認可的碳權交易後，選擇捐出交易收益，並成立「綠獎」，鼓勵環保團體、青少年們，至今已陪伴全台30件生態保育計畫，讓環境永續的影響力擴大。

綠獎除了去年擴大「青少年組」，獎金也逐增至300萬元，透過自我減碳、扶植環境永續，各種減碳措施，聯電今年再獲道瓊永續性指數（Dow Jones Sustainability Indexes, DJSI）成分股，連續13年入榜。

半導體晶圓專工業界的領導者聯華電子成立「綠獎」，至今已陪伴全台30件生態保育計畫，讓環境永續的影響力擴大，台灣造型獎座，使用再生玻璃製成。 圖／聯電 提供
半導體晶圓專工業界的領導者聯華電子成立「綠獎」，至今已陪伴全台30件生態保育計畫，讓環境永續的影響力擴大，台灣造型獎座，使用再生玻璃製成。 圖／聯電 提供

什麼是碳權交易？ 歐美鼓勵企業減碳的前瞻措施

為減少溫室氣體的二氧化碳，不少國家開始響應碳權交易，約束民間企業的排碳額度，把排碳結合市場機制；其運作概念，例如某企業的排碳量，已高於可排碳的配額時，須向政府、其它企業購買碳權，達到鼓勵減碳的效果。

在聯合國倡議環境永續的同時，包括歐洲、美國部分州等，已陸續實施碳權交易，台灣仍在起步階段。

不過，根據「2020年氣候變遷績效指標」，台灣卻後退3個名次，來到第59名，在全球倒數第3名，顯示減碳仍有進步空間。

環保支持環保、保育推動保育 屬於大家的綠獎精神

荒野保護協會榮譽理事長李偉文表示，當企業影響力越大，「如何扮演一個好的社會共鳴角色，其實越來越重要」，台灣鼓勵NGO從事環境行動，綠獎是唯一民間企業舉辦的獎項，也期待更多企業把環境永續當作使命及KPI。

「綠獎最大精神，用環保支持環保，以保育來推動保育。」《MIT台灣誌》導演麥覺明認為，台灣生態多樣性很可貴，聯電在創造利潤之餘，把節能減碳的收益反饋社會，尤其更鼓勵青少年，讓環境保育從小扎根，做到真正的永續。

談到綠獎的可貴成果，聯電總經理簡山傑說，聯電舉辦綠獎的初衷，希望為生態環境盡一份力，各團隊用生命力及熱忱，為生態多樣付出努力，「這不是只有聯電的綠獎，是屬於大家的綠獎」，這個正循環的平台，未來會持續下去。

聯電將碳權交易收益，連年舉辦「綠獎」，一面自我減碳、另一面扶植熱愛台灣土地的環境造夢者，創造「用得愈少、影響力愈大」新思維。 圖／聯電 提供
聯電將碳權交易收益，連年舉辦「綠獎」，一面自我減碳、另一面扶植熱愛台灣土地的環境造夢者，創造「用得愈少、影響力愈大」新思維。 圖／聯電 提供

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