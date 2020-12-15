經濟部搶鮮大賽10年有成 超過8萬學生激盪創意 點燃創新創業火種

為激盪青年學子無限的創新能量，經濟部技術處推動「搶鮮大賽」邁入第10屆，今（15）日假臺大醫院國際會議中心舉行頒獎典禮。今年共有313組團隊、1,498位同學投入競賽，共選拔出35隊之優秀作品，當天由經濟部技術處邱求慧處長頒贈得獎團隊獎座/牌及獎金，大賽共頒發113萬獎金並於典禮現場展出學生的創意結晶。

疫情不減熱情，結合生活串聯應用打造未來無限可能

經濟部技術處邱求慧處長開場時表示，臺灣雖小，卻有強大的科技力、創新力以及優秀的人力，這也我們立足國際的根本，而青年的創新能量將延續臺灣的未來。為鼓勵青年投入創新，技術處推動「搶鮮大賽」競賽活動，讓學生以工研院、資策會等9大法人開發並已驗證的91項科專技術進行創新發想、創作實作及創業規劃，透過法人技術與年輕學子的火花碰撞，一方面為科專技術應用找出更多可能，一方面也可培育未來投入創新研發的種子，參選期間學生亦參與搶鮮工作坊(GF Workshop)強化表達能力及學習創新創業相關知識，期望青年學子經過競賽的淬鍊及培訓，能蛻變出全新的自我，逐步邁向創業之路。

在生活中看到未來，運用科專超越未來

本屆「創意發想類」的冠軍，來自長庚大學的「想見你職想見你」，該團隊結合「工研院量測中心-視線追蹤技術」，突破過去以醫師經驗法則為主的診療方式，提供客觀方式檢測0-4歲幼兒視力評估，改善至今無法準確評估幼兒視力的問題，掌握治療黃金期。

「創新實作類」冠軍由南台科大「都行，都可以」團隊勝出，運用「工研院資通所-多重感測技」，結合AI自主學習功能辨識藥品，協助藥師覆核調劑結果，避免因給錯藥物而導致憾事發生。

「創業規劃類」冠軍為臺灣大學「真骨得」團隊，結合「生技中心-再生醫學之細胞治療產品開發」，研發新穎多功能組織工程支架材料，作為幹細胞載體，提供退化性關節炎患者新的治療方式。

本屆參賽作品大多數都在解決「人」的問題，特別是健康醫療與環境，而運用的技術以為AI、物聯網及感測技術最多，以醫療為例，學生們的創意包括學齡前兒童視力檢測、心臟檢測、肌肉疲勞度追蹤、老人照護等，展現學生已從觀察問題、找出問題到以科技解決問題，若創意能持續深化精進為實際產品，相信將為社會帶來更美好的未來。

競賽淬鍊創新能量，逐步踏上創業之路

搶鮮大賽獎自2011年起開辦，至今已邁入第10年，超過3,477組團隊、84,220位同學報名參選，部分團隊已走上創業之路，如2017年創新實作類季軍團隊，運用薄膜技術及感測元件，發想出工業廢水監控系統，最後成功創立繆偲股份有限公司；以及2018年創業構想類冠軍團隊，開發記帳工具Line bot－「記帳雞」，迄今已累積47.5萬好友及29.7萬追蹤者，成功打入年輕族群的日常生活，為創業最後一哩路邁進一大步。

經濟部技術處透過「搶鮮大賽」的開辦，期望促進青年學子對時下議題與創意相結合、挖掘創新價值，努力打造出更臻完善的未來生活，並培育出我國更多的創新人才。

2020搶鮮大賽得獎名單

得獎名單表格／經濟部技術處提供 提供

得獎名單表格／經濟部技術處提供 提供

得獎名單表格／經濟部技術處提供 提供

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