嬰幼兒副食品鎘含量超標 新北衛生局派員抽檢義峰食品

消基會昨日公布檢測市面上有4件食品重金屬鎘含量超標，新北市衛生局今日上午立即派出稽查員至違規業者「義峰食品」工廠抽檢，發現工廠內環境衛生有部分缺失，要求限期改善，並帶回案內食品，檢驗報告將於2至3周後出爐。

消基會昨日上午召開記者會，宣布在雙北市抽檢後在4件嬰幼兒米製副食品中驗出重金屬鎘含量超過限量0.04ppm，最多超標近7倍，長期吃會傷腎、軟化骨骼。

其中，義峰食品已成立超過20年，是土城在地的老字號食品公司，這次他們的「義峰糙米米夫」被檢出鎘含量超過標準值，令人相當驚訝。

衛生局今日上午派出約2組稽查人員到場檢驗，過程中發現義峰食品工廠內有衛生問題需要改善，包括沒有溫、濕度檢測工具、病媒出沒，已要求業者限期改善，並擇期複驗。

衛生局表示，這次稽查人員也帶回超過標準的「義峰糙米米夫」，檢驗重金屬含量，結果預計2、3周後會出來，將再依法決定後續處置。

義峰食品回應，昨日消息公布後，公司為讓民眾安心，已主動下架並回收該項商品，同時將產品送檢，希望釐清究竟是哪裡出了問題。