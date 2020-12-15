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冷天最適合的 BV鉤織包 推出柔美新色氣質爆棚！
最近北台灣迎來入冬最強冷氣團，氣溫一降就讓人想穿上鉤織毛衣保暖，也更能感受到年底節慶氛圍。這時候再配上一個同樣風格的包包，瞬間有種暖度大提升的溫馨感覺。
Bottega Veneta在今年秋季全新推出一款鉤織平紋面料金屬鍊帶包，是之前Classic包的延伸設計，擁有同樣簡約的長方外型。以手工打造的棉質鉤織包身細膩溫暖，外觀上看起來其實也和Bottega Veneta標誌性的編織有異曲同工之妙，搭配球形按鈕釦飾，增添俐落性格。寬版金屬鍊帶依照不同顏色的包包分為金色、銀色兩種，可以拆卸，方便當成肩背包和手拿包替換使用。
2021早春，這系列包款又有新的顏色加入，包括奶油黃、燕麥米、薰衣草，都是淡雅風格的色彩，搭配鉤織包身更顯柔美優雅。如果要說來年想要找一款「最有氣質的包」，這系列應該可以滿足你的需求。
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