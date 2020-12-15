冷天最適合的 BV鉤織包 推出柔美新色氣質爆棚！

最近北台灣迎來入冬最強冷氣團，氣溫一降就讓人想穿上鉤織毛衣保暖，也更能感受到年底節慶氛圍。這時候再配上一個同樣風格的包包，瞬間有種暖度大提升的溫馨感覺。

Bottega Veneta在今年秋季全新推出一款鉤織平紋面料金屬鍊帶包，是之前Classic包的延伸設計，擁有同樣簡約的長方外型。以手工打造的棉質鉤織包身細膩溫暖，外觀上看起來其實也和Bottega Veneta標誌性的編織有異曲同工之妙，搭配球形按鈕釦飾，增添俐落性格。寬版金屬鍊帶依照不同顏色的包包分為金色、銀色兩種，可以拆卸，方便當成肩背包和手拿包替換使用。