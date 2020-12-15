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扶輪社支持雲林C肝篩檢 賴清德：國內可望2025年根除

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
副總統賴清德（前排左五）、立法委員劉建國（前排左三）、雲林縣副縣長謝淑亞（前排右四）、土庫鎮長張榮麗（前排右三）等人今天出席土庫鎮公所免費肝炎篩檢活動。記者陳苡葳／攝影
副總統賴清德（前排左五）、立法委員劉建國（前排左三）、雲林縣副縣長謝淑亞（前排右四）、土庫鎮長張榮麗（前排右三）等人今天出席土庫鎮公所免費肝炎篩檢活動。記者陳苡葳／攝影

副總統賴清德今天南下雲林展開一系列參訪行程，上午前往朝天宮主持完「悲心廣行」水陸大法會開香儀式後，馬不停蹄至土庫鎮公所出席免費肝炎篩檢活動。賴清德回憶擔任內科醫師時，最常救治的即是肝膽腸胃患者，他表示，C型肝炎治療2017年納入健保給付，今再獲國際扶輪社統籌資金，優先針對C肝高盛行區進行精準篩檢，讓鄉親「及早發現、及早治療」根除C肝。

副總統賴清德、雲林縣副縣長謝淑亞、立法委員劉建國、土庫鎮長張榮麗等人今天出席土庫鎮免費肝炎篩檢活動。「運用有限資源，找出真正的C肝病人才有意義」，賴清德說，雲林縣C肝盛行率高，每6人就有1人得到C肝，肝癌死亡率也相對高，因此篩檢計畫從雲林開始，才能最有效率找出患者，讓鄉親不再活於高風險中。

根據衛生福利部資料統計，雲林縣2017年肝癌標準化發生率列居全國第2，去年死亡率全國排名第一。衛生局指出，因肝癌死亡的患者中，約有20%為慢性C型肝炎感染者，而C肝病毒感染至少會有一半以上會變成慢性肝炎，其中約每4人就有1人導致肝硬化，肝硬化者每年有3至5%面臨肝癌風險。

謝淑亞表示，台灣C型肝炎風險地圖，將台灣鄉鎮市區C肝風險分為0至7級，其中5至7級為特高風險，雲林縣除莿桐鄉、古坑鄉、林內鄉及斗六市，其他16鄉鎮皆為特高風險區。

衛生局副局長張翌君指出，衛生局匯整健保成人健檢、整合性社區篩檢、肝炎篩檢及縣內各醫院資料庫結果，發現縣內C肝篩檢涵蓋率為30.4%，顯示40歲以上縣民有近7成未接受過C肝篩檢，其抗體陽性率約為12.3%，盛行率遠高於全國平均。

國際扶輪社此次發起國際扶輪全球獎助金服務計畫，邀請國外姐妹社攜手，優先針對雲林縣C肝高盛行區大埤鄉及土庫鎮進行精準篩檢，提供5000位免費篩檢名額，透過抽血檢查找出C肝抗體陽性個案。

土庫鎮長張榮麗表示，土庫鎮今年8月起在各村活動中心及當地診所設站篩檢，至10月底抽血檢查人數達1239人，C肝陽性率11.51%，就醫治療者5成以上。

衛生局表示，目前健保針對血液檢查有C肝病毒者，提供口服新藥治療，每次療程約2至3個月，治癒率逾98%，不僅用藥簡便、副作用小，藥物費用約新臺幣20萬元，由健保全額給付，民眾有相關問題可洽衛生局05-5373488或地方衛生所。

副總統賴清德今天出席土庫鎮公所免費肝炎篩檢活動。記者陳苡葳／攝影
副總統賴清德今天出席土庫鎮公所免費肝炎篩檢活動。記者陳苡葳／攝影

C肝 衛生局 肝炎

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