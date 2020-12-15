中醫大兩周年院慶 未來將設早期療育、乾眼症治療中心

中醫大新竹附醫今天舉辦健康園遊會慶祝兩周年，以「全民抗疫守護健康」主題，提供民眾3C眼部乾眼症、骨質密度等檢測，並表揚優良醫師、醫事護理師、行政人員及志工，院長陳自諒表示，新竹附醫以國際醫學中心為目標，未來規畫引進達文西機器手臂，並陸續建置早期療育、婦幼、乾眼症治療等中心。

新竹縣長楊文科表示，兩年前中醫大新竹附醫進駐後，陸續完成癌症、腦中風、心血管、健檢、生殖醫學、血友病等中心，並通過中度急救責任醫院，大幅提升竹縣整體醫療品質及醫護水平，也是吸引外移人口移入條件之一，新竹縣總人口數在11月底突破57萬人，竹北市人口數也破20萬人，成為全台灣第二大縣轄市。

今年疫情來襲，中醫大新竹附醫也配合防疫整備工作，率先完成竹縣第一座「新冠肺炎指定檢驗機構」，加速掌握在地通報個案檢驗結果，提供適用條件的民眾自費檢驗。

中國醫藥大學暨醫療體系蔡長海董事長說，未來會結合清交大學學界、竹科產業界，全力發展生醫產業、尖端醫療、人工智慧醫療、精準醫療，積極打造新竹健康產學園區，也對弱勢病患提供協助計畫。

院方也製作手牌，宣布兩年來特色醫療交出亮麗成績單，截至11月30日為止，健檢中心達9824人次，眼底視網膜雷射4718人次，經顱磁刺激術3524例，超音波疼痛引導注射3394人次，耳咽管內視鏡動態功能檢測2536例，治療癌症1688人次，脊椎手術1682人次，新生兒數1565名，痔瘡手術1537例，心導管手術 1157 例，體外震波碎石術1000人次等。