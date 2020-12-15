阿妹效應好威！ 元旦東部訂房率七成一居全台之冠

元旦假期將屆，根據觀光局統計，元旦假期平均訂房率以東部最高，元旦假期前三天的平均訂房率達62％，其中由於天后張惠妹元旦將在台東開唱，元旦當天東部訂房率高達71.11％，其次是南部49％、中部47％、北部40％，離島最低，僅21％。

東部地區，又以台東最高，推測應該是與歌手張惠妹在台東開演唱會有關。此外，對於天候預期的心態，離島的訂房率相對偏低。

觀光局也整理全台各縣市跨年、迎曙光活動，其中跨年活動部分，包括台北、桃園、新竹、台中、合歡山國際暗空公園、高雄、屏東、太麻里等都有舉辦跨年晚會；另，馬祖北竿、嘉義梅山、阿里山、台東三仙台、南投日月潭等，都有迎曙光活動。

交通部長林佳龍表示，現在是防疫期間還是很重視公共運輸落實防疫新生活，也因為這次連假是三天連假，包括返鄉、跨年，還有一些日出有關的活動，且集中在比較特定的地區和路段，長期以來的交通大數據，有些比較貧脊擁塞的路段，過去疫情發生後，也有些新的做法，有效的就繼續維持。

林佳龍說，這次在既有基礎上，除了有關於交通管制措施、替代道路的分流外，國五也有匝道相關管制措施，在地有腳的部分則是從宜花，延伸到台東；南迴公路方面，也提供比較優惠的票價，南迴鐵路電氣化通車後，則是承擔起更大的公共運輸功能。

林佳龍說，以自己過去在台中市長的經驗，跨年一瞬間往往湧入超過三、五萬人，甚至更多，怎麼樣疏導，地方政府必須要有好的疏運計畫，民眾也可以多多利用交通即時路況播報，掌握用路訊息。