快訊

牙科診所比超商多！「海歸牙醫」暴增 台灣會步上日本的倒閉潮？

【學測必備時事焦點1】天災人禍頻傳：瓜地馬拉暴動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿妹效應好威！ 元旦東部訂房率七成一居全台之冠

聯合報 / 記者邱瓊玉/台北即時報導
張惠妹首度在家鄉台東舉辦跨年演唱會。圖／聲動娛樂提供
張惠妹首度在家鄉台東舉辦跨年演唱會。圖／聲動娛樂提供

元旦假期將屆，根據觀光局統計，元旦假期平均訂房率以東部最高，元旦假期前三天的平均訂房率達62％，其中由於天后張惠妹元旦將在台東開唱，元旦當天東部訂房率高達71.11％，其次是南部49％、中部47％、北部40％，離島最低，僅21％。

東部地區，又以台東最高，推測應該是與歌手張惠妹在台東開演唱會有關。此外，對於天候預期的心態，離島的訂房率相對偏低。

觀光局也整理全台各縣市跨年、迎曙光活動，其中跨年活動部分，包括台北、桃園、新竹、台中、合歡山國際暗空公園、高雄、屏東、太麻里等都有舉辦跨年晚會；另，馬祖北竿、嘉義梅山、阿里山、台東三仙台、南投日月潭等，都有迎曙光活動。

交通部長林佳龍表示，現在是防疫期間還是很重視公共運輸落實防疫新生活，也因為這次連假是三天連假，包括返鄉、跨年，還有一些日出有關的活動，且集中在比較特定的地區和路段，長期以來的交通大數據，有些比較貧脊擁塞的路段，過去疫情發生後，也有些新的做法，有效的就繼續維持。

林佳龍說，這次在既有基礎上，除了有關於交通管制措施、替代道路的分流外，國五也有匝道相關管制措施，在地有腳的部分則是從宜花，延伸到台東；南迴公路方面，也提供比較優惠的票價，南迴鐵路電氣化通車後，則是承擔起更大的公共運輸功能。

林佳龍說，以自己過去在台中市長的經驗，跨年一瞬間往往湧入超過三、五萬人，甚至更多，怎麼樣疏導，地方政府必須要有好的疏運計畫，民眾也可以多多利用交通即時路況播報，掌握用路訊息。

跨年晚會 台東 訂房 張惠妹

延伸閱讀

聯合報黑白集／蘇貞昌若是新北市長

猴硐東正線搶通 林佳龍迎首班車

北宜高鐵穿山不走邊坡 林佳龍：安全為前提月底提綜規

林口交流道塞車有救了！　林佳龍促改善工程2024年完工

相關新聞

寶寶米餅風波！公糧難查源頭農地 明年擬推嚴謹實名制

消基會針對雙北量販店等通路販售的嬰幼兒米製品進行重金屬檢測，20件有4件超標，其中宜蘭食品（旺旺）宣稱旺仔營養精純米餅原...

牙科診所比超商多！「海歸牙醫」暴增 台灣會步上日本的倒閉潮？

牙醫系向來是僅次於醫學系的第二志願，但愈來愈多「海歸牙醫」返台，讓已經緊繃的牙科市場更競爭，台大、陽明、成大等8所牙醫學院也集結因應，台灣牙科診所會上演日本的泡沫危機嗎？

阿妹效應好威！ 元旦東部訂房率七成一居全台之冠

元旦假期將屆，根據觀光局統計，元旦假期平均訂房率以東部最高，元旦假期前三天的平均訂房率達62％，其中由於天后張惠妹元旦將...

篩檢除菌就能預防胃癌 衛福部考慮支持高風險群普篩

胃癌是十大癌症殺手名列第八，每年新增3800人確診，其中八成都有胃幽門螺旋桿菌，確診多在晚期，治療煎熬且成本高，五年存活...

嬰幼兒副食品鎘含量超標 新北衛生局派員抽檢義峰食品

消基會昨日公布檢測市面上有4件食品重金屬鎘含量超標，新北市衛生局今日上午立即派出稽查員至違規業者「義峰食品」工廠抽檢，發...

冷天最適合的 BV鉤織包 推出柔美新色氣質爆棚！

最近北台灣迎來入冬最強冷氣團，氣溫一降就讓人想穿上鉤織毛衣保暖，也更能感受到年底節慶氛圍。這時候再配上一個同樣風格的包包...

扶輪社支持雲林C肝篩檢 賴清德：國內可望2025年根除

副總統賴清德今天南下雲林展開一系列參訪行程，上午前往朝天宮主持完「悲心廣行」水陸大法會開香儀式後，馬不停蹄至土庫鎮公所出...

中醫大兩周年院慶 未來將設早期療育、乾眼症治療中心

中醫大新竹附醫今天舉辦健康園遊會慶祝兩周年，以「全民抗疫守護健康」主題，提供民眾3C眼部乾眼症、骨質密度等檢測，並表揚優...

元旦將屆 國道車流量估平日1.3倍、國五恐清晨就塞車

元旦假期將屆，高公局預估，連假前一天，會有返鄉、通勤、跨年的車潮，車潮可達105百萬車公里，元旦四天假期期間，車流量最高...

元旦連假台鐵估單日破72萬人搭車 經猴硐約延誤15分

元旦連假將至，台鐵全線加開121班次。台鐵局今天說，預計單日最高運量可達72.2萬，整體來說比國慶連假人還多。另外，因為...

24歲氣喘男性天冷洗澡成植物人 原來房間裡面放了它

患有氣喘的24歲年輕男子，一天晚上天氣轉冷，獨自在浴室泡澡突然胸悶，「像被石頭壓住」得喘不過來昏倒，家人緊急送醫後仍因腦...

影/含鎘金屬米果竟不是「嬰幼兒食品」？由衛福部認定

消基會檢驗嬰幼兒米製副食品發現鎘金屬超標，其中2件是旺旺集團旗下宜蘭食品代工的「旺仔營養精純米餅、三立乳兒米餅」；但業者...

熱門新聞

北捷車廂驚傳異味 龍山寺站擠爆、1200名乘客請下車

為什麼櫛瓜這麼紅？料理方法曝光 網讚：適合不愛青菜味的人

寶寶米餅用國產米鎘超標 農糧署有疑慮將追查農田汙染

新北、桃竹創入冬最低溫 吳德榮：周六氣溫又再降

找到了！ 台灣人「特有」腦中風突變基因 增11倍風險

砸7萬拍婚紗被惹怒…攝影師用車頭燈打光 黑禮服被黑夜吃掉了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。