快訊

牙科診所比超商多！「海歸牙醫」暴增 台灣會步上日本的倒閉潮？

【學測必備時事焦點1】天災人禍頻傳：瓜地馬拉暴動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

元旦連假台鐵估單日破72萬人搭車 經猴硐約延誤15分

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵12月31日起至明年1月4日計5天，全線加開各級列車總計121班。
台鐵12月31日起至明年1月4日計5天，全線加開各級列車總計121班。

元旦連假將至，台鐵全線加開121班次。台鐵局今天說，預計單日最高運量可達72.2萬，整體來說比國慶連假人還多。另外，因為目前猴硐瑞芳段僅單線雙向通車，行經該區段的火車平均延誤15到20分鍾。

交通部長林佳龍今天偕一級主管向媒體說明元旦疏運措施。根據台鐵簡報表示，台鐵12月31日起至明年1月4日計五天，全線加開各級列車總計121班。第一天到第二天中午以返鄉中、長途旅客及參加跨年活動居多；2日以中、短途旅客需求較多；收假日中午之後以返工中、長途旅客為主。

預估運量部分，台鐵說預估平均每日載客人數約67.3萬人次，單日最高運量可達到72.2萬人次，比國慶連假多，但比中秋連假少2到3萬人次。全線運能每日平均均較平日增加8.2%，其中西線2.6%、東線20%、南迴線增加22.6%；座位數部分，西線增加22044位、東線47385位、南迴線14742位。

至於疏運措施，1月1日到1月3日加開每天一班往返台北花蓮優惠復興號，北宜100元、北花200元；支線部分會視情況加掛車廂；位慶祝南迴電氣化通車，到1月3日提供行經南迴線列車全票、孩童票五折。

針對猴硐瑞芳自4日坍方後，目前以東正線單線雙向行車，台鐵說元旦連假期間該區間各級列車將採限速40公里慢行通過，行車時間略有延誤，並加強列車運轉整理措施，減少列車延誤情形。行經猴硐瑞芳間列車，平均延誤15到20分鐘，以平溪線影響最嚴重，近日有延誤到逾50分，目前規畫瑞芳到平溪、菁桐站可能調整到猴硐，大概會減少30、40班疏運列次，但可舒緩誤點情形。同時持續協調客運業者加開北宜、北花班次，協助疏運假日旅客。

另針對歌手張惠妹（阿妹）今年回鄉舉辦跨年演唱會，31日台鐵局則規畫加開三班台北到台東列車，分別自上午7時15分、9時30分和11時發車；高雄到台東則加開一班列車，下午1時53分從新左營出發。另再搭配原有定期班次26列次。

散場部分，凌晨時段台鐵加開台東往玉里及台東往大武區間車各一列次，分別自凌晨2時30分、2時20分出發；早上時段則有台東往樹林及台東往新左營對號列車各一列次，分別自上午6時15分、6時48分出發。

交通部長林佳龍（前排中）今天偕一級主管向媒體說明元旦疏運措施。記者曹悅華／攝影
交通部長林佳龍（前排中）今天偕一級主管向媒體說明元旦疏運措施。記者曹悅華／攝影

台鐵 台東

延伸閱讀

台鐵瑞芳猴硐搶修更難 估110年農曆年前才通

限時3天！九族文化村元旦連假「元月壽星」特價650元

猴硐東正線搶通 林佳龍迎首班車

台鐵猴硐坍走山今恢復單線雙向通車 行車略延誤

相關新聞

寶寶米餅風波！公糧難查源頭農地 明年擬推嚴謹實名制

消基會針對雙北量販店等通路販售的嬰幼兒米製品進行重金屬檢測，20件有4件超標，其中宜蘭食品（旺旺）宣稱旺仔營養精純米餅原...

牙科診所比超商多！「海歸牙醫」暴增 台灣會步上日本的倒閉潮？

牙醫系向來是僅次於醫學系的第二志願，但愈來愈多「海歸牙醫」返台，讓已經緊繃的牙科市場更競爭，台大、陽明、成大等8所牙醫學院也集結因應，台灣牙科診所會上演日本的泡沫危機嗎？

阿妹效應好威！ 元旦東部訂房率七成一居全台之冠

元旦假期將屆，根據觀光局統計，元旦假期平均訂房率以東部最高，元旦假期前三天的平均訂房率達62％，其中由於天后張惠妹元旦將...

篩檢除菌就能預防胃癌 衛福部考慮支持高風險群普篩

胃癌是十大癌症殺手名列第八，每年新增3800人確診，其中八成都有胃幽門螺旋桿菌，確診多在晚期，治療煎熬且成本高，五年存活...

嬰幼兒副食品鎘含量超標 新北衛生局派員抽檢義峰食品

消基會昨日公布檢測市面上有4件食品重金屬鎘含量超標，新北市衛生局今日上午立即派出稽查員至違規業者「義峰食品」工廠抽檢，發...

冷天最適合的 BV鉤織包 推出柔美新色氣質爆棚！

最近北台灣迎來入冬最強冷氣團，氣溫一降就讓人想穿上鉤織毛衣保暖，也更能感受到年底節慶氛圍。這時候再配上一個同樣風格的包包...

扶輪社支持雲林C肝篩檢 賴清德：國內可望2025年根除

副總統賴清德今天南下雲林展開一系列參訪行程，上午前往朝天宮主持完「悲心廣行」水陸大法會開香儀式後，馬不停蹄至土庫鎮公所出...

中醫大兩周年院慶 未來將設早期療育、乾眼症治療中心

中醫大新竹附醫今天舉辦健康園遊會慶祝兩周年，以「全民抗疫守護健康」主題，提供民眾3C眼部乾眼症、骨質密度等檢測，並表揚優...

元旦將屆 國道車流量估平日1.3倍、國五恐清晨就塞車

元旦假期將屆，高公局預估，連假前一天，會有返鄉、通勤、跨年的車潮，車潮可達105百萬車公里，元旦四天假期期間，車流量最高...

元旦連假台鐵估單日破72萬人搭車 經猴硐約延誤15分

元旦連假將至，台鐵全線加開121班次。台鐵局今天說，預計單日最高運量可達72.2萬，整體來說比國慶連假人還多。另外，因為...

24歲氣喘男性天冷洗澡成植物人 原來房間裡面放了它

患有氣喘的24歲年輕男子，一天晚上天氣轉冷，獨自在浴室泡澡突然胸悶，「像被石頭壓住」得喘不過來昏倒，家人緊急送醫後仍因腦...

影/含鎘金屬米果竟不是「嬰幼兒食品」？由衛福部認定

消基會檢驗嬰幼兒米製副食品發現鎘金屬超標，其中2件是旺旺集團旗下宜蘭食品代工的「旺仔營養精純米餅、三立乳兒米餅」；但業者...

熱門新聞

北捷車廂驚傳異味 龍山寺站擠爆、1200名乘客請下車

為什麼櫛瓜這麼紅？料理方法曝光 網讚：適合不愛青菜味的人

寶寶米餅用國產米鎘超標 農糧署有疑慮將追查農田汙染

新北、桃竹創入冬最低溫 吳德榮：周六氣溫又再降

找到了！ 台灣人「特有」腦中風突變基因 增11倍風險

砸7萬拍婚紗被惹怒…攝影師用車頭燈打光 黑禮服被黑夜吃掉了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。