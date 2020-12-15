元旦連假台鐵估單日破72萬人搭車 經猴硐約延誤15分

元旦連假將至，台鐵全線加開121班次。台鐵局今天說，預計單日最高運量可達72.2萬，整體來說比國慶連假人還多。另外，因為目前猴硐瑞芳段僅單線雙向通車，行經該區段的火車平均延誤15到20分鍾。

交通部長林佳龍今天偕一級主管向媒體說明元旦疏運措施。根據台鐵簡報表示，台鐵12月31日起至明年1月4日計五天，全線加開各級列車總計121班。第一天到第二天中午以返鄉中、長途旅客及參加跨年活動居多；2日以中、短途旅客需求較多；收假日中午之後以返工中、長途旅客為主。

預估運量部分，台鐵說預估平均每日載客人數約67.3萬人次，單日最高運量可達到72.2萬人次，比國慶連假多，但比中秋連假少2到3萬人次。全線運能每日平均均較平日增加8.2%，其中西線2.6%、東線20%、南迴線增加22.6%；座位數部分，西線增加22044位、東線47385位、南迴線14742位。

至於疏運措施，1月1日到1月3日加開每天一班往返台北花蓮優惠復興號，北宜100元、北花200元；支線部分會視情況加掛車廂；位慶祝南迴電氣化通車，到1月3日提供行經南迴線列車全票、孩童票五折。

針對猴硐瑞芳自4日坍方後，目前以東正線單線雙向行車，台鐵說元旦連假期間該區間各級列車將採限速40公里慢行通過，行車時間略有延誤，並加強列車運轉整理措施，減少列車延誤情形。行經猴硐瑞芳間列車，平均延誤15到20分鐘，以平溪線影響最嚴重，近日有延誤到逾50分，目前規畫瑞芳到平溪、菁桐站可能調整到猴硐，大概會減少30、40班疏運列次，但可舒緩誤點情形。同時持續協調客運業者加開北宜、北花班次，協助疏運假日旅客。

另針對歌手張惠妹（阿妹）今年回鄉舉辦跨年演唱會，31日台鐵局則規畫加開三班台北到台東列車，分別自上午7時15分、9時30分和11時發車；高雄到台東則加開一班列車，下午1時53分從新左營出發。另再搭配原有定期班次26列次。