24歲氣喘男性天冷洗澡成植物人 原來房間裡面放了它

患有氣喘的24歲年輕男子，一天晚上天氣轉冷，獨自在浴室泡澡突然胸悶，「像被石頭壓住」得喘不過來昏倒，家人緊急送醫後仍因腦部缺氧不幸成了植物人，追溯用藥習慣，才得知男子的房間長期放著數支短效急救吸入劑(SABA)，不舒服就拿來噴…..

臺中榮民總醫院胸腔重症專科醫師傅彬貴提醒，氣喘患者一年只要使用3支以上短效急救吸入劑，就容易引發急性重症；若使用12支以上就有高風險的致命可能。該名男性是中榮前年收治個案，「事實上，我們每年都會收治1至2例依賴短效急救吸入劑(SABA)、未正確用藥或錯失治療送急診的氣喘患者。」

傅彬貴表示，臺灣一年約有200萬名氣喘患者，成年盛行率11.6%，好發40至60歲族群，兒童盛行率約16%，氣喘病症通常分五階，第一到第三階佔了80至85%，氣喘是一種氣管發炎慢性病，會先經歷悶、痰、咳才會喘，依賴短效急救吸入劑(SABA)解決了喘，「發炎卻沒有得到緩解」，氣管被痰悶久了當然會吸不到氣，如同血管長期被塞住，就會心肌梗塞、腦中風。

他表示，要控制氣喘，可使用吸入型類固醇，「這種藥可長期保養氣喘患者的氣管黏膜，讓發炎反應降到最低」，比起口服類固醇，只有百分之一的吸入量，患者不要一聽到類固醇就害怕。

氣喘致死率不高，沒有正確用藥習慣，轉至急診重症治療、猝死風險就大增，中華民國診所協會全國聯合會理事長塗勝雄說，台灣氣喘致死率世界最低，但因為氣喘發作送住院的比率卻沒有降低很多，最大原因就是不少患者仍依賴短效急救吸入劑的使用。

台灣胸腔暨重症加護醫學會暨呼吸道事務委員會主委王鶴健教授表示，學會已修訂氣喘照護指引，於治療策略中提出「不建議」單獨使用短效急救吸入劑，避免病患過度依賴而錯失氣喘診治的機會。

他表示，氣喘另一高危險群，就是「不知道自己是氣喘」，特別是秋冬季節交替、寒流發威，出現悶、痰、咳這三大症狀，常被當成感冒治療，醫師提醒，民眾若超過2、3周的呼吸感染症狀未痊癒就要小心；此外，長時間在半夜咳嗽，也是氣喘常見症狀，都是警覺趕緊就醫的判斷訊號。